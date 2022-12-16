Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có suy nghĩ rất linh hoạt. Họ cũng rất chu đáo trong cuộc sống, việc gì giao cho họ đều có thể yên tâm. Cuối năm 2022, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ. Đáng chú ý là họ sẽ có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, phúc khí tốt hơn, thu nhập ngày càng tăng.

Cuộc sống của người tuổi Thân rất viên mãn. Sự nghiệp thành công, tình cảm ngọt ngào khiến con giáp tuổi Thân được giải phóng khỏi những áp lực. Mỗi ngày thức giấc đối với họ đều tràn đầy hy vọng, hứng khởi. Dự đoán tuổi Thân vào năm 2023 được định sẵn là một năm tốt lành và may mắn.

Người tuổi Tỵ dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tỵ vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Từ ngày mai (17/12), tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tỵ sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tỵ tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn trong năm 2023.

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Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

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