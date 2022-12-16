Cuối tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Cuối tuần này, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

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Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có đầu óc tốt và tính cách rất đáng tin cậy. Tuy có vẻ hơi nhút nhát nhưng họ làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ chín chắn, sẽ không dễ mắc sai lầm.

Vận trình của con giáp này trong 2 ngày cuối tuần cũng rất thuận lợi. Họ thoát khỏi vòng luẩn quẩn, không bị mắc kẹt trong công việc hiện tại mà bứt phá ở vị trí mới.

Người tuổi này thể hiện năng lực của mình một cách vững vàng ở nơi làm việc, vì thế danh tiếng của họ không nhỏ.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Tý cũng không kiêu ngạo mà vẫn làm việc chăm chỉ để cải thiện hiệu suất làm việc và thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

Tương lai, họ sẽ không rơi vào sự khủng hoảng, không còn lo túng thiếu, khó khăn và cuộc sống của họ sẽ tươi sáng lạ thường.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần, thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi Mùi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm 2023.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Thời gian tới, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.