Đúng 12h trưa nay (16/12): Ngôi sao may mắn tỏa sáng lấp lánh, 3 con giáp phúc lộc song toàn, bách chiến bách thắng, tài lộc đầy tay, vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 07:30

Đúng 12h trưa nay là khoảng thời điểm tốt để những con giáp này phát triển sự nghiệp.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất linh hoạt và có chỉ số EQ đặc biệt cao. Họ rất hào phóng trong cách cư xử, đồng thời họ cũng là những người chu đáo và tinh tế. Trong mắt mọi người, con giáp này rất đáng tin cậy. Người tuổi Mão cũng có mệnh quý nhân rất đáng ghen tỵ. Họ được nhiều quý nhân ủng hộ cũng có thể kết giao ngày càng nhiều bạn bè.

Đúng 12h trưa nay, con giáp tuổi Mão được quý nhân phù trợ, công việc kinh doanh của gia đình ngày càng khởi sắc. Họ cũng xác định được mục tiêu rõ ràng, phù hợp với năng lực của mình nên làm việc dễ dàng thành công.

Thời gian tới, con giáp này không những không thiếu tiền mà còn có thể vượng phát toàn diện, đường đời suôn sẻ hơn.

Đúng 12h trưa nay (16/12): Ngôi sao may mắn tỏa sáng lấp lánh, 3 con giáp phúc lộc song toàn, bách chiến bách thắng, tài lộc đầy tay, vượng đường thăng tiến - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Vận trình tháng Chạp của tuổi Dần được dự báo diễn ra khá êm đẹp. Con giáp này không gặp trở ngại lớn, không phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Đặc biệt, vào 12h trưa nay, Dần được Quý nhân phù trợ, làm ăn gặp nhiều may mắn, thu về một khoản lợi nhuận đáng kể và rất đáng tự hào. Bản mệnh nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn.

Đây cũng là tháng các khoản lương, thưởng đến tiên tiếp. Tài chính của tuổi Dần sẽ ngày một vững mạnh. Ngoài làm công ăn lương đón cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh cũng hái ra tiền vào thời gian này.

Đúng 12h trưa nay (16/12): Ngôi sao may mắn tỏa sáng lấp lánh, 3 con giáp phúc lộc song toàn, bách chiến bách thắng, tài lộc đầy tay, vượng đường thăng tiến - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Trước tiên xin được chúc mừng tuổi Sửu rũ sạch vận xui trước đó, mang may mắn về nhà nhờ được Thực Thần dang tay giúp đỡ lại thêm được sao Thiên Phúc chiếu mệnh. Bản mệnh trúng mánh lớn, cơ hội làm ăn lũ lượt thu về tay.

Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ lại thêm tính tình ôn nhu, dù khó khăn vẫn biết cách giúp đỡ mọi người xung quanh mà được quý nhân để ý. Người này đến bên giới thiệu cho bạn không ít người giỏi giang có danh tiếng trong lĩnh vực theo đuổi mà được hậu thuẫn nhiệt tình.

Từ 12h trưa nay, Sửu sẽ gặp điều may mắn bất ngờ, sẽ có ít nhất là một dự án khủng mang về tay, với dự án này bạn không những có cơ hội cọ sát với phương thức làm việc chuyên nghiệp mà còn tạo dựng cho cá nhân mối quan hệ tiềm năng. Được cấp trên khen ngợi không ngớt, nhất định dành cho bạn vị trí phù hợp.

Với những người kinh doanh buôn bán thời trang càng về cuối năm lại càng gặp được lộc buôn mà thu về lợi nhuận "trên trời", cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh từ sau ngày này cũng rộng mở nhiều phần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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