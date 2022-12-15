5 ngày liên tiếp (15 – 19/12): Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, mọi sự như ý cát tường, tình duyên thắm đượm, đón Tết sum vầy

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có đầu óc tốt và tính cách rất đáng tin cậy. Tuy có vẻ hơi nhút nhát nhưng họ làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ chín chắn, sẽ không dễ mắc sai lầm.

Người tuổi này thể hiện năng lực của mình một cách vững vàng ở nơi làm việc, vì thế danh tiếng của họ không nhỏ.

Vận trình của con giáp này trong 5 ngày liên tiếp (15 – 19/12) cũng rất thuận lợi. Họ thoát khỏi vòng luẩn quẩn, không bị mắc kẹt trong công việc hiện tại mà bứt phá ở vị trí mới.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Tý cũng không kiêu ngạo mà vẫn làm việc chăm chỉ để cải thiện hiệu suất làm việc và thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

Tương lai, họ sẽ không rơi vào sự khủng hoảng, không còn lo túng thiếu, khó khăn và cuộc sống của họ sẽ tươi sáng lạ thường.

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Tuổi Tuất

5 ngày liên tiếp (15 – 19/12), khi chính tài vận khởi sắc, người tuổi Tuất sẽ có những thành tích xuất sắc trong công việc, chính vì thế đối với người tuổi Tuất, thời gian tới sẽ vô cùng tốt đẹp, cần biết quý trọng, đồng thời cũng cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng.

Thời điểm này bạn cũng rất dễ phải lòng ai đó, hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương để mối quan hệ sớm bước sang trang mới. Với những người đã có đôi có cặp, lại càng được sống trong hạnh phúc, tin vui chào đón thành viên mới đang đến rất gần, đặc biệt gia đình có tin vui từ người ở xa mang về.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có yêu cầu tương đối cao đối với bản thân và những người xung quanh.

Chính vì yêu cầu này mà đối diện với khó khăn, trở ngại nào, con giáp này cũng kiên định vượt qua, hướng về phía trước, với hy vọng tương tai tốt đẹp.

Họ thực sự sẽ dùng trình độ và nỗ lực thực sự của mình để tạo ra khả năng xoay chuyển vận thế trong suốt quá trình phấn đấu trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Mão thường có yêu cầu và mưu cầu cao trong sự nghiệp. Vì vậy, những người này cũng sẽ thông qua chăm chỉ và cố gắng hết mình của bản thân để đạt được cuộc sống hạnh phúc.

5 ngày liên tiếp (15 – 19/12), người tuổi Mão đón sự nghiệp như ý, tình yêu hạnh phúc, cuộc sống tràn đầy ánh nắng và sự tự tin, tinh thần phấn chấn. Họ đón nhận nhiều bất ngờ và cả ngọt ngào lẫn cay đắng nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc tràn đầy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.