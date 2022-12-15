4h chiều nay (15/12): 3 con giáp được Cát tinh soi chiếu, Thần Tài "nhớ mặt", đỏ tình thắm lộc, hỷ sự liên miên, tài lộc ngập nhà, vận may ngập lối, tương lai khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 10:38

3 con giáp có tên trong bảng vàng dưới đây được Thần tài nhớ mặt, chuẩn bị tinh thần bội thu tài lộc.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có suy nghĩ rất linh hoạt. Họ cũng rất chu đáo trong cuộc sống, việc gì giao cho họ đều có thể yên tâm.

4h chiều nay (15/12), cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ. Đáng chú ý là họ sẽ có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, phúc khí tốt hơn, thu nhập ngày càng tăng. Cuộc sống của người tuổi Thân rất viên mãn. Sự nghiệp thành công, tình cảm ngọt ngào khiến con giáp tuổi Thân được giải phóng khỏi những áp lực. Mỗi ngày thức giấc đối với họ đều tràn đầy hy vọng, hứng khởi.

Thời gian tới sẽ là khoảng thời gian mang lại nhiều may mắn nhất, được định sẵn là một năm tốt lành đối với người tuổi Thân.

4h chiều nay (15/12): 3 con giáp được Cát tinh soi chiếu, Thần Tài 'nhớ mặt', đỏ tình thắm lộc, hỷ sự liên miên, tài lộc ngập nhà, vận may ngập lối, tương lai khởi sắc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất linh hoạt và có chỉ số EQ đặc biệt cao. Họ rất hào phóng trong cách cư xử, đồng thời họ cũng là những người chu đáo và tinh tế.

Trong mắt mọi người, con giáp này rất đáng tin cậy. Người tuổi Mão cũng có mệnh quý nhân rất đáng ghen tỵ. Họ được nhiều quý nhân ủng hộ cũng có thể kết giao ngày càng nhiều bạn bè.

4h chiều nay, Mão sẽ gặp Quý nhân phù trợ, làm ăn gặp gỡ và sắp tới sẽ có một năm suôn sẻ. Con giáp tuổi Mão được quý nhân phù trợ, công việc kinh doanh của gia đình ngày càng khởi sắc. Họ cũng xác định được mục tiêu rõ ràng, phù hợp với năng lực của mình nên làm việc dễ dàng thành công.

Năm 2023, con giáp này không những không thiếu tiền mà còn có thể vượng phát toàn diện, đường đời suôn sẻ hơn.

4h chiều nay (15/12): 3 con giáp được Cát tinh soi chiếu, Thần Tài 'nhớ mặt', đỏ tình thắm lộc, hỷ sự liên miên, tài lộc ngập nhà, vận may ngập lối, tương lai khởi sắc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 15/12 cho thấy Thiên Ấn nâng đỡ cho sự nghiệp của Mùi. Tuy không phải vất vả như những con giáp khác nhưng Mùi vẫn quản lý được công việc dù đang ở đâu đi nữa. Một số người làm lãnh đạo được nhân viên hỗ trợ hết mình, có tiếng nói uy tín ở cơ quan.

Đặc biệt, vào lúc 4h chiều nay, nhờ Thiên Tài trợ vận nên đường tài lộc có khởi sắc hơn. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi mà rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Mùi hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần Mùi chăm chỉ là kiếm được.

Về tình duyên, nhờ hai hành Thổ tương hòa nên mọi chuyện bình ổn. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Người có đôi có cặp thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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