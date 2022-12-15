Quý Mão 2023: 3 con giáp tha hồ hưởng hồng phúc trời ban, lộc tăng vun vút, ngồi mát ăn bát vàng, giàu sang không cầu mà có

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn có yêu cầu cao đối với công việc cũng như cuộc sống của chính mình.

Những người này cũng sẽ không chọn từ bỏ bản thân mình vì những khó khăn và thất bại nhất thời.

Con giáp này sẽ luôn nỗ lực và kiên định để hướng tới mục tiêu đã định. Trong quá trình này, dù gặp phải khó khăn trắc trở thế nào họ cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

Năm 2023, con giáp tuổi Thìn đón sự nghiệp hanh thông, tình duyên mỹ mãn, mạnh dạn, dũng cảm có những bước đột phá để tiến nhanh đến mục tiêu, bất ngờ đến rồi đi, sau cay đắng đến ngọt bùi.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Năm mới với sự xuất hiện của Tam Hội, tuổi Hợi có một ngày làm việc hiệu quả khi vận khí khởi sắc. Mạnh dạn mưu sự vào ngày này bởi vận quý nhân đang rất vượng, nếu có sự cố ắt có quý nhân giúp đỡ bạn nhiệt tình, tiềm năng thành công là rất cao.

Tinh thần làm việc của tuổi Hợi được đẩy lên cao, giống như có một nguồn năng lượng tích cực đốc thúc tinh thần khiến bản khẩn trương bắt tay vào công việc. Bằng những ý tưởng đóng góp mới mẻ, bạn đã minh chứng năng lực với vị trí đang nắm giữ khiến đồng nghiệp và cấp trên không khỏi trầm trồ.

Tình duyên ngày này với tuổi Hợi có bước tiến mới, có vẻ như bạn đã tính đến chuyện tỏ tình đối phương. Khuyên bạn nên mạnh dạn càng ngỏ lời sớm càng tốt, chớ nên để lâu hóa bùn.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn là người phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Năm 2023, con giáp này sẽ thu về trái ngọt sau những cố gắng của bản thân, vì thế chỉ cần nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên giàu sang, phú quý.

Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần. Nếu bản mệnh đã nung nấu ý chí thành lập công ty riêng, trung tâm hay cửa hàng thì nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay lúc này vì khả năng thành công là rất cao.

* Thông tin mang tính chất tham khảo.