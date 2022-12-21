Trào lưu sống ảo hiện càng ngày càng "ăn sâu" vào tiềm thức của mỗi người đặc biệt là chị em phụ nữ. Họ đi đâu, làm gì cũng muốn được "check in" để "cúng" facbook. Nhìn vào loạt khoảnh khắc lung linh trên mạng xã hội của các cô gái, ít ai biết nhân vật bất đắc dĩ phải làm phó nháy tận tâm là những ông chồng khốn khổ.

Để chị em có được những bức ảnh "sống ảo", chân dài miên man trên Facebook, Instagram nhiều anh em đã bỏ ra không ít công sức để lăn lê chụp ảnh. Họ không chỉ lăn xả leo lên cây, nằm trên đường phố đông đúc để có được tấm hình ưng ý cho người yêu mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ như bảo vệ an ninh cho thân chủ, cu li xách đồ… cho "nóc nhà" của mình.

Ảnh minh họa Khi bạn trai chụp ảnh, những tưởng họ sẽ thờ ơ thế nhưng hoàn toàn ngược lại. Nhiều chàng trai còn tận tâm, nhiệt tình tìm đủ mọi góc để bạn gái mình có được bức ảnh đẹp nhất. Nhiều anh chàng vì để chiều lòng “nóc nhà” mà sẵn sàng lăn lộn đủ kiểu ngoài đường. Thật ngưỡng mộ tình cảm của các anh dành cho "nóc nhà" của mình.

Ảnh minh họa Nhìn lại những khoảnh khắc hậu trường phía sau khi nhờ bạn trai chụp ảnh, cư dân mạng không khỏi bật cười thích thú. Nhiều chàng trai chẳng ngại ngần đứng dưới nắng hàng tiếng đồng đồ để chụp đi chụp lại chỉ một kiểu ảnh cho bạn gái. Hơn thế nữa, để có những bức hình đẹp, các anh còn sẵn sàng nghe những lời xì xào, to nhỏ, cả những ánh mắt nhìn mình như thế "người ngoài hành tinh". Ảnh minh họa Hay có anh còn lăn lê bò trườn, quỳ rạp xuống đất, chỉ mong làm sao căn cho chỉnh, có thành phẩm đẹp nhất. Không rõ kết quả cuối cùng có thật sự khiến các nàng vừa ý hay không nhưng nhìn công sức các anh bỏ ra quả thật người khác phải ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa Ngoài công việc nhiếp ảnh không chuyên các anh còn kiêm luôn cả "giá móc treo đồ". Bởi mỗi lần chụp, đồ của chị em không biết để đâu cho tiện, họ liền biến luôn người yêu (chồng) thành giá treo đồ bất đắc dĩ. Cư dân mạng cho rằng nếu cô nàng nào may mắn có được chàng trai tuyệt vời như vậy thì phải giữ thật kĩ. Bởi lẽ không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng lăn xả để chụp cho bạn gái bức hình thật đẹp làm kỉ niệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-hop-1-ti-tu-the-lan-xa-vi-nghe-thuat-de-noc-nha-co-nhung-buc-anh-doc-dep-491604.html