Tuyệt chiêu để trẻ thích ăn trái cây và rau củ, 10 mẹ áp dụng thì 9 mẹ thành công

Bắt đầu cho trẻ ăn hoa quả khi bé được khoảng 6 tháng tuổi Trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Bởi hệ tiêu hóa của trẻ lúc này chưa phát triển hoàn thiện, còn non yếu, chưa sẵn sàng để tiếp nhận các thực phẩm khác ngoài sữa mẹ, ngay cả các loại hoa quả trái cây dưới dạng sinh tố, cũng như nước ép. Mẹ chỉ nên cho trẻ làm quen với hoa quả, trái cây khi trẻ được khoảng 6 tháng tuổi.

Khi mới bắt đầu, cho trẻ làm quen với hai loại quả bơ và chuối.



Ảnh minh họa

Trong 2 – 3 tuần ăn dặm đầu tiên, mẹ cũng chỉ nên cho con làm quen với hai loại quả là bơ và chuối, vì đây là loại quả bé dễ hấp thu, ít bị dị ứng hay gặp phải vấn đề về vị giác khi ăn.

Tuần 4-5 ăn dặm trở đi (sau 6,5 tháng tuổi), mẹ có thể cho con ăn đa dạng các loại hoa quả hơn như táo, xoài, dâu tây, thanh long… nhưng nên là các loại quả có vị ít ngọt.

Thời gian cho trẻ ăn hoa quả

Nên cho trẻ ăn hoa quả sau bữa chính 30-45 phút, hoặc mẹ cũng có thể tách thành một bữa, cho ăn cách bữa chính khoảng 2-3 tiếng. Bởi nếu cho con ăn ngay trước bữa ăn, bé sẽ no không chịu ăn thức ăn bữa chính. Còn nếu cho bé ăn ngay sau bữa ăn, thì một số chất trong hoa quả sẽ khiến trẻ khó tiêu, đầy bụng và có thể dẫn tới tình trạng táo bón ở trẻ.

Làm thế nào để trẻ thích ăn rau?

Để trẻ nghiến ngấu với những loại rau sống hợp vệ sinh, không có gì tốt hơn là cắt chúng thành những đoạn nhỏ, hướng dẫn chúng ăn kèm với nước dùng (nước chấm, nước sốt…).

Bạn có thể “bỏ qua” thói xấu bốc tay khi trẻ dùng tay nhón miếng cà rốt, súp lơ, dưa chuột, cà chua. Đó là cách tốt nhất kích thích xúc giác của trẻ, một trong các giác quan đóng vai trò quan trọng trong kích thích trẻ làm quen và chấp nhận các loại thức ăn.



Ảnh minh họa

Giống như trái cây, cách trình bày cũng đóng vai trò khá quan trọng: hãy tận dụng vẻ đẹp của những chiếc đĩa (có họa tiết, hình dạng độc đáo) kết hợp với màu sắc của các loại rau, nhưng chú ý không nên thái quá.

Nhiều bà mẹ tận dụng một chiếc đĩa để bày tất cả loại rau lên trên đó, mà quên mất rằng trẻ không thích sự trộn lẫn. Đừng ngại trẻ bị giây bẩn mà không cho chúng tham gia vào các khâu chuẩn bị (nhặt rau, rửa rau…), vì không một trẻ nào từ chối món ăn do chính tay mình chuẩn bị.