3 nguyên tắc dành cho mẹ bầu để sinh ra em bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh

Mẹ bầu 14/08/2022 08:47

Trên thực tế, hành vi của người mẹ khi mang thai cũng có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Là một người mẹ, nếu bạn có thể tuân thủ 3 nguyên tắc sau đây khi mang thai, sẽ dễ dàng sinh ra một em bé ngoan ngoãn như thiên thần.

1. Tránh thay đổi tâm trạng

Tính cách của một đứa trẻ ngoài yếu tố di truyền còn do môi trường sống, mức độ hormone tác động. Cảm xúc của người mẹ khi mang thai có thể ảnh hưởng đến nồng độ hormone của chính mình và ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi.

Khi người mẹ có tâm trạng ổn định và lạc quan trong suốt thai kỳ, nồng độ estrogen trong cơ thể cao sẽ đi vào cơ thể trẻ qua nhau thai dây rốn, khiến trẻ sau khi chào đời trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

3 nguyên tắc dành cho mẹ bầu để sinh ra em bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nếu tâm trạng của người mẹ thường xuyên dao động trong thời kỳ mang thai, đồng thời hàm lượng androgen và hormone tuyến giáp tăng cao, sau khi sinh ra trẻ hay quấy khóc.

2. Làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, không thức khuya

Thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc vẫn luôn là thói quen không tốt đối với sức khỏe. Ngủ muộn dẫn đến ngủ không đủ giấc không chỉ khiến bạn thiếu tỉnh táo, kém tập trung vào ban ngày mà còn có thể góp phần gây ra nhiều bệnh mãn tính:

  • Huyết áp cao và tiền sản giật. Theo một nghiên cứu cho biết phụ nữ ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong tam cá nguyệt đầu tiên sẽ có nguy cơ mắc chứng tiền sản giật vào cuối thai kỳ cao gấp 10 lần những mẹ ngủ đủ giấc.
  • Mẹ bầu thức khuya, ngủ ít hơn 6 giờ vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh nở với nguy cơ chuyển dạ lâu hơn và làm tăng tỷ lệ sinh mổ.
  • Mẹ ngủ ít, thức khuya cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ.

3. Giáo dục trước khi sinh một cách khoa học

Làm thế nào để sinh một đứa con được an toàn và khỏe mạnh và người mẹ sớm thích nghi với vai trò mới. Chuẩn bị làm mẹ bao gồm thời điểm mang thai thích hợp, tham gia lớp Chuẩn bị Làm mẹ trước sinh, chọn địa điểm chào đời cho bé… điều này đòi hỏi có sự chuẩn bị của người mẹ tương lai và của các thành viên trong gia đình.

3 nguyên tắc dành cho mẹ bầu để sinh ra em bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Hầu hết những bà mẹ tương lai đều chọn các bệnh viện có khoa sản hoặc các Trung tâm y tế là nơi để đặt niềm tin trong việc hỗ trợ vượt cạn cho mình. Các bà mẹ sẽ có điều kiện tham gia lớp Làm mẹ trước sinh, một sự chuẩn bị tích cực cho quá trình mang thai, sinh nở và chăm sóc bé sau khi chào đời.

Ngoài ra, thai phụ sẽ tiếp cận chương trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh giúp phát hiện sớm thai kỳ nguy cơ cao nhằm dự phòng và giảm tỷ lệ biến chứng trước, trong và sau sinh.Các nữ hộ sinh và bác sĩ sẽ tiếp tục tư vấn và hướng dẫn chăm sóc cho Mẹ và Bé sau khi về nhà và sẵn lòng tư vấn các vấn đề sức khỏe nếu cần.

Chuẩn bị hành trình mang thai tốt nhất cho các bà bầu

Chuẩn bị hành trình mang thai tốt nhất cho các bà bầu

Mang thai vốn là thiên chức cao quý mà tạo hóa ban tặng cho chị em phụ nữ. Được làm mẹ là hạnh phúc vô cùng lớn lao của tất cả chị em nữ giới.

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