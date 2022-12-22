Đúng ngày mùng 1/12 âm lịch, 3 con giáp gặp vận đổi đời, hưởng lộc tiền bạc, may mắn bủa vây, Tết Quý Mão ấm no, dư dả

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 10:50

Bước sang tháng mới, có 3 con giáp đón vận trình hanh thông, làm ăn suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Nhắc đến tuổi Ngọ, bạn sẽ không thể bỏ qua tính cách mạnh mẽ, quyết tâm và sự ham học hỏi. Khi bắt tay vào làm việc, người tuổi Ngọ luôn kiên trì đến cùng nên luôn nhận được sự nể trọng từ những người xung quanh. Có lẽ vì khâm phục tinh thần này của tuổi Ngọ nên mỗi khi thấy họ gặp khó khăn, các quý nhân đều nhiệt tình giúp đỡ.

Ngày mùng 1 âm lịch, nhờ được Thần Tài ban vía mà người tuổi Ngọ làm gì cũng thành công, chỉ cần ngồi yên là “tiền tài tự tìm đến”. Với những người làm công ăn lương, nhờ công việc hanh thông mà lương cuối tháng của tuổi Ngọ chỉ tăng chứ không giảm. Bên cạnh đó, họ còn nhận thêm một khoản kha khá từ tiền do lãnh đạo thưởng thêm.

Còn với người làm kinh doanh, thời điểm cuối năm chính là dịp để họ “hốt bạc”. Dù buôn bán mặt hàng gì thì con giáp này cũng mua may bán đắt và có thêm không ít khách hàng lớn. Nhờ vậy mà họ có thể mua sắm nhiều món đồ đắt đỏ cho bản thân và gia đình đón Tết.

Đúng ngày mùng 1/12 âm lịch, 3 con giáp gặp vận đổi đời, hưởng lộc tiền bạc, may mắn bủa vây, Tết Quý Mão ấm no, dư dả - Ảnh 1
 Ảnh min họa

Tuôi Mùi

Người tuổi Mùi đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng chăm chỉ và có trách nhiệm cao, từ đó mà có được trong tay không ít cơ hội thăng tiến.

Tháng 12 âm, sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp, đồng thời do có quý nhân tương trợ mà làm đâu thắng đó, làm một hưởng ba hưởng bốn. Ngoài ra, con giáp này cũng sẽ đón nhận thời cơ thuận lợi để tăng thêm tiền bạc và tài sản cho bản thân, chỉ cần không bỏ lỡ ắt sẽ có một cái Tết Quý Mão no đủ.

Đúng ngày mùng 1/12 âm lịch, 3 con giáp gặp vận đổi đời, hưởng lộc tiền bạc, may mắn bủa vây, Tết Quý Mão ấm no, dư dả - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

 

Tuổi Tý

Tuổi Tý có cát tinh hỗ trợ nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có cả Lục hợp và sao Thái Dương che chở nên công việc không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Tuổi Tý có cát tinh hỗ trợ nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có cả Lục hợp và sao Thái Dương che chở nên công việc không có vấn đề gì đáng lo ngại. Đây là khoảng thời gian con giáp này đón nhận những khoản lương, thưởng cuối năm nên tài chính dư dả. Người làm công ăn lương có thể đón một cái Tết ấm no. Người kinh doanh tận dụng cơ hội tăng thêm thu nhập.

Từ tháng 12 âm là lúc vận đào hoa của tuổi Dần rực rỡ hơn. Con giáp này có tình duyên phơi phới. Người độc thân có cơ hội tìm được nhân duyên tốt đẹp. Người có gia đình đồng lòng vun vén hạnh phúc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   12 ngày đếm ngược 3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào