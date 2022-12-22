Đúng ngày mùng 1/12 âm lịch, 3 con giáp gặp vận đổi đời, hưởng lộc tiền bạc, may mắn bủa vây, Tết Quý Mão ấm no, dư dả

Nhắc đến tuổi Ngọ, bạn sẽ không thể bỏ qua tính cách mạnh mẽ, quyết tâm và sự ham học hỏi. Khi bắt tay vào làm việc, người tuổi Ngọ luôn kiên trì đến cùng nên luôn nhận được sự nể trọng từ những người xung quanh. Có lẽ vì khâm phục tinh thần này của tuổi Ngọ nên mỗi khi thấy họ gặp khó khăn, các quý nhân đều nhiệt tình giúp đỡ.

Còn với người làm kinh doanh, thời điểm cuối năm chính là dịp để họ “hốt bạc”. Dù buôn bán mặt hàng gì thì con giáp này cũng mua may bán đắt và có thêm không ít khách hàng lớn. Nhờ vậy mà họ có thể mua sắm nhiều món đồ đắt đỏ cho bản thân và gia đình đón Tết.

Ngày mùng 1 âm lịch, nhờ được Thần Tài ban vía mà người tuổi Ngọ làm gì cũng thành công, chỉ cần ngồi yên là “tiền tài tự tìm đến”. Với những người làm công ăn lương, nhờ công việc hanh thông mà lương cuối tháng của tuổi Ngọ chỉ tăng chứ không giảm. Bên cạnh đó, họ còn nhận thêm một khoản kha khá từ tiền do lãnh đạo thưởng thêm.

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Tuôi Mùi

Người tuổi Mùi đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng chăm chỉ và có trách nhiệm cao, từ đó mà có được trong tay không ít cơ hội thăng tiến.

Tháng 12 âm, sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp, đồng thời do có quý nhân tương trợ mà làm đâu thắng đó, làm một hưởng ba hưởng bốn. Ngoài ra, con giáp này cũng sẽ đón nhận thời cơ thuận lợi để tăng thêm tiền bạc và tài sản cho bản thân, chỉ cần không bỏ lỡ ắt sẽ có một cái Tết Quý Mão no đủ.

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Tuổi Tý

Tuổi Tý có cát tinh hỗ trợ nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có cả Lục hợp và sao Thái Dương che chở nên công việc không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Tuổi Tý có cát tinh hỗ trợ nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có cả Lục hợp và sao Thái Dương che chở nên công việc không có vấn đề gì đáng lo ngại. Đây là khoảng thời gian con giáp này đón nhận những khoản lương, thưởng cuối năm nên tài chính dư dả. Người làm công ăn lương có thể đón một cái Tết ấm no. Người kinh doanh tận dụng cơ hội tăng thêm thu nhập.

Từ tháng 12 âm là lúc vận đào hoa của tuổi Dần rực rỡ hơn. Con giáp này có tình duyên phơi phới. Người độc thân có cơ hội tìm được nhân duyên tốt đẹp. Người có gia đình đồng lòng vun vén hạnh phúc.

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