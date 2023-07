Trước lúc mặt trời lặn hôm nay (10/7): Phật Tổ từ bi độ trì, dang rộng vòng tay nâng đỡ cho 3 con giáp thoát khỏi cơn bĩ cực, hào quang rực sáng trên đường công danh, tiền tài sự nghiệp đều viên mãn ngập tràn

Theo giới tiên tri co biết, trước lúc mặt trời lặn hôm nay (10/7), những người tuổi Mão may mắn được Phật Bà giúp đỡ nên công việc hanh thông, vạn sự thuận lợi. Vận trình công danh sự nghiệp có nhiều bước tiến rõ rệt. Mọi khó khăn đều được lùi nhanh chóng, giúp con giáp này thuận lợi hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Tuổi Mão may mắn gặp đúng thời thế, lại được ơn trên nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Hãy luôn học hỏi và trau dồi bản thân để có đủ bản lĩnh thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.

Tuổi Dần

Trước lúc mặt trời lặn hôm này, những người tuổi Dần may mắn cùng lúc được Phật Bà và Chính Tài tương trợ nên những người làm công chức, kinh doanh tự do sẽ may mắn. Hàng đi hàng về đều đều, tỷ lệ bị bùng hàng rất thấp. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt việc của mình là có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Do tuổi Sửu ăn ở hiền lành, thiện lương nên được Phật Bà trợ lực, người làm ăn kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó. Còn với những người làm công ăn lương, vì được ơn trên che chở nên không có điều gì đáng ngại trong thời gian tới, con giáp này được lòng cấp trên và có cơ hội thăng quan tiến chức trong thời gian tới.

Ngoài ra, nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của Dần cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Dần được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính.

Tuổi Thìn

Đàn ông và phụ nữ sinh vào năm Thìn đều là những người thông minh, độc lập, có năng lực tự chủ mạnh mẽ, không thích bị động trong công việc. Với tính cách như thế, họ luôn tự mình nắm bắt cơ hội chuyển vận và coi thường những thứ từ trên trời rơi xuống.

Trước lúc mặt trời lặn ngày hôm nay (10/7), tuổi Thìn gặp vô vàn cơ may từ sự nghiệp, đường công danh đến tình cảm. Theo đó, tài lộc của người tuổi Thìn cực kì khởi sắc khi là 1 trong 3 con giáp được Phật Bà chiếu mệnh. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Thời gian tới, tuổi Thìn có thể tiến gần mục tiêu thành công trong khoảng thời gian ngắn. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống theo đó mà càng ngày càng nở hoa.

Đường tình duyên của tuổi Thìn kể từ thời điểm này cũng không quá tệ, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm