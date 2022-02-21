Trước khi sang tháng 3, Tinh Quang soi sáng đường công danh, 3 con giáp này sa chân vào kho vàng, gặt hái nhiều thành quả, ôm trọn tài lộc vào người

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trước khi sang tháng 3, công danh sự nghiệp rộng mở đón chào, 3 con giáp này thăng quan tiến chức, lương thưởng nhân đôi, đổi đời trong chốc lát.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn hiền lành chăm chỉ, siêng năng, biết cách chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có bản lĩnh để tự nâng tầm cuộc sống của chính mình, không bao giờ để mình nghèo khổ.

Trước khi sang tháng 3, sự nghiệp của người tuổi Mùi có những dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, nếu như tuổi Mùi biết cách nắm lấy thời cơ thì cuộc sống càng thăng hoa, không ai sánh bằng.

Trước khi sang tháng 3, sự nghiệp của người tuổi Mùi có những dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trước khi sang tháng 3, vận may của tuổi Dậu tiếp tục được củng cố khi tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp nên công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. Đặc biệt, những kế hoạch tuổi Dậu từng ấp ủ trong các năm trước mà chưa thực hiện được thì năm nay sẽ đều được hiện thực hóa.

Tuổi Dậu có ưu điểm là thông minh, nhanh nhạy với các xu hướng, nhất là những công việc liên quan đến tiền nong, số má, hãy biết tận dụng lợi thế để gặt hái thành tựu đã được đánh giá là sẽ mang lại nhiều lộc lá cho họ này.

Con giáp cuối cùng trong top 3 con giáp may mắn trước khi sang tháng 3 chính là người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp cuối cùng trong top 3 con giáp may mắn trước khi sang tháng 3 chính là người tuổi Thân. Bản mệnh có niềm vui lớn, may mắn, mưa thuận gió hòa, trúng thưởng lớn, gia đình vui vẻ, tiền bạc rủng rỉnh, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bản thân.

Những người tuổi Thân trước khi sang tháng 3, sự nghiệp từng bước thăng tiến, dưới sự dẫn dắt của quý nhân, thu nhập tăng lên gấp bội, bản mệnh giàu sang phú quý, cuộc sống sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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