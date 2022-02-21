Qua khỏi ngày 21/2, 3 con giáp này xui xẻo biến mất, điềm dữ hóa lành, Cát Tinh trợ lực, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 10:15

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có sự trợ lực của Cát Tinh, 3 con giáp này vận may phục hồi, vận trình suôn sẻ, vượng phát tài lộc, vạn sự như ý.

Tuổi Sửu

Qua khỏi ngày 21/2, xui xẻo cũng dần biến mất, vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Sửu gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Với nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như thăng tiến, thu nhập của tuổi Sửu cũng được cho là sẽ tăng ổn định trong năm Nhâm Dần. Nếu muốn gặt hái được nhiều hơn, tuổi Sửu nên biết vận dụng các mạng lưới của mình, khai thác những thông tin hữu ích từ đó. Ngoài ra, họ cũng được khuyên là nên trân trọng các mối quan hệ của mình, nhất là những người bạn đã luôn bên họ lúc hoạn nạn.

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Qua khỏi ngày 21/2, xui xẻo cũng dần biến mất, vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận may của người tuổi Mão trong khoảng thời gian trước đó có thể nói là tương đối hanh thông. Nhưng phải qua khỏi ngày 21/2 sự nghiệp mới thật sự khởi sắc, tài lộc ổn định, của cải thu về sẽ lớn hơn, tiền rủng rỉnh, giàu sang không lo, tài lộc của chính mình sẽ được nhận.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đây là một bước ngoặt lớn đối với vận trình người tuổi Mão. Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, những người tuổi Mão sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên, gặp nhiều may mắn thì số tài sản của họ thậm chí còn tăng lên gấp đôi, đáng ghen tị.

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Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, những người tuổi Mão sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Trong thời gian qua, tuổi Tuất có thể đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng qua khỏi ngày 21/2 thì cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi.

Người tuổi Tuất trời sinh vốn thông minh, tài giỏi lại gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khấm khá hơn. Phần lớn tất cả những người tuổi Tuất không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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