Bước qua ngày 22/2, Chính Tài cầu phúc, 3 con giáp này lộc phát triền miên, hanh thông vận trình, rộn ràng thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 09:30

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ hồng phúc thừa hưởng từ Chính Tài, 3 con giáp này tài lộc phát đạt, sự nghiệp may mắn, tài chính hanh thông, an nhàn hưởng phước.

Tuổi Tuất

Thông minh, điềm đạm và có trách nhiệm trong công việc nên dù làm công hay làm chủ Tuất cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng dám nghĩ dám làm con giáp bản lĩnh này càng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Bước qua ngày 22/2, con giáp giàu có này sẽ được cát tinh chiếu mệnh. Thế nên, nếu được cấp trên giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn thì Tuất hãy dốc cạn sức để hoàn thành. Cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà đang chờ bạn phía trước.

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Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 22/2 vận trình sẽ khá thuận lợi với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 22/2 vận trình sẽ khá thuận lợi với người tuổi Tý, đặc biệt về đường tài lộc, mặc cho ai còn chật vật với những lo toan, tuổi Tý chính là 1 trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

Sự nghiệp hanh thông cũng là điều giúp tài vận của bản mệnh thăng hoa. Bước qua ngày 22/2, tuổi Tý được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập sẽ tăng chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chính là một trong những con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này.

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Tuổi Dần sau bao khó khăn thì bước qua ngày 22/2 bạn cũng đã nhận được những thành tựu nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần sau bao khó khăn thì bước qua ngày 22/2 bạn cũng đã nhận được những thành tựu nhất định. Cách làm việc quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn của Dần đã được cấp trên ghi nhận. Bạn đương nhiên được khen ngợi và trao thưởng nóng. Thông minh có thừa nên Dần đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, đồng nghiệp cũng phải nể bạn một phần.

Hơn nữa, tuổi Dần có quan hệ, biết ngoại giao nên tuần này bạn được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng. Bước qua ngày 22/2 này, nếu bạn làm tốt công việc được giao về thể hiện xuất sắc trong thái độ thì chắc chắn sẽ được nhậm chức.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi tuần mới (21/2 - 27/2) của 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này cát khí vượng phát, ơn trên ban lộc, sự nghiệp suôn sẻ, vạn sự như ý, an khang cát tường.

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