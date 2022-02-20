Sau ngày 21/2, vận trình lên hương đột ngột, 3 con giáp này liên tiếp gặp quý nhân, tiền tài thu về gấp đôi, sự nghiệp thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 20:31

Theo tử vi 12 con giáp, quý nhân soi đường dẫn lối, 3 con giáp này thành công nối tiếp, vạn sự như ý, phú quý cát tường, lộc khí triền miên.

Tuổi Ngọ

Trong năm 2022, dù thời cuộc được đánh giá khó khăn, làm ăn không dễ thì Mùi vẫn gặt hái liên tiếp thành công. Nhờ khả năng nhìn xa trông rộng, con giáp này đã lường trước được mọi kịch bản và có sự chuẩn bị phù hợp nhất, nhất là sau ngày 21/2 tới đây.

Vận may và cơ hội của người tuổi Mùi sẽ tập trung sau ngày 21/2. Các con giáp làm trong ngành truyền thông, thiết kế hay lĩnh vực y tế, bất động sản,…dễ gặp hên. Những hợp đồng làm ăn lớn hay quyết định tăng lương, thăng chức đều tác động tích cực tới tài vận của người tuổi Mùi. Con giáp này khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, thậm chí còn có thể trở thành quý nhân của người khác.

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Vận may và cơ hội của người tuổi Mùi sẽ tập trung sau ngày 21/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu như thời gian qua tuổi Dần gặp khá nhiều trắc trở thì sau ngày 21/2 này sẽ là một khởi đầu mới đầy tốt đẹp với con giáp này. Vận trình của bản mệnh sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều khi được thần May mắn ghé thăm. Những khó khăn trong thời gian trước đã được người tuổi Dần tích cóp thành những kinh nghiệm để tận dụng trong thời gian này.

Theo tử vi, sau ngày 21/2 này người tuổi Dần có điềm báo tăng lương thăng chức. Chính vì vậy bản mệnh không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào, hãy thể hiện hết mình để cấp trên có thể thấy rõ được năng lực của bạn. Sự nỗ lực, tỉ mỉ cũng như chu đáo trong công việc sẽ giúp con giáp này sớm đạt được thành công.

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Tài vận của bạn sau ngày 21/2 tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay. Bạn không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của bạn sau ngày 21/2 tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu không lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Nhờ tính cách thật thà, chăm chỉ nên bạn được nhiều người yêu mến. Công sức của bạn được nhiều người tôn trọng, tiếng nói có trọng lực khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong chuyện tình cảm, độc thân tìm được duyên lành như ý. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc sau ngày 21/2.

*Bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 21/2, Tinh Hoa hội tụ, 3 con giáp này tiền của xum xuê, cầu được ước thấy, may mắn bủa vây, an khang cát tường

Bước qua ngày 21/2, Tinh Hoa hội tụ, 3 con giáp này tiền của xum xuê, cầu được ước thấy, may mắn bủa vây, an khang cát tường

Theo tử vi 12 con giáp, Quý Nhân nắm tay dìu dắt, 3 con giáp này công thành danh toại, vượng cát khí, giàu tiền tài, làm ít ăn nhiều, phú quý triền miên khi bước qua ngày 21/2.

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