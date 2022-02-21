Nhị Hợp cầu may, Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp này trong tuần mới (21/2 - 27/2) may mắn tăng cao, thành công rực rỡ, sự nghiệp huy hoàng, vận trình hanh thông

Tuy rằng, bối cảnh thị trường trong thời gian vừa qua không hề thuận lợi nhưng người tuổi Tuất vẫn nâng cao được cục diện tài chính. Nhờ tìm được những ngã rẽ, tập trung vào mảng ít người nghĩ tới, thức thời mà con giáp này duy trì và gia tăng thu nhập dễ dàng.

May mắn sẽ càng rực rỡ hơn trong tuần mới (21/2 - 27/2). Lộ trình kiếm tiền của Tuất sẽ lên như diều gặp gió. Con giáp này thu lộc đầy tay, quý nhân sẽ mang tới nhiều cơ hội lẫn tin tốt lành cho người tuổi Tuất.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ là một trong những con giáp dễ gặp phải họa thị phi nhất khi có thể gặp phải họa từ chỉ một câu lỡ miệng. Tuy nhiên, trong tuần mới (21/2 - 27/2), con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Theo tử vi, đây là thời điểm rất vượng cát khí của người tuổi Tỵ.

Theo tử vi tuần mới (21/2 - 27/2), bản mệnh rất thích hợp để tiến hành những công việc quan trọng, những dự định ấp ủ bấy lâu. Nhờ cát khí vượng, khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn trông thấy. Hãy bỏ qua những tự ti vì kinh nghiệm chưa có hay mọi sợ sệt để tiến lên phía trước, tự tin nắm bắt cơ hội. Tất cả có thể chỉ là do bạn chưa phát huy hết tiềm lực của mình mà thôi.

Tài vận của tuổi Thìn trong tuần mới (21/2 - 27/2) hưng thịnh bất ngờ, đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp giỏi giang hết phần thiên hạ, được cấp trên khen ngợi hết lời vì tài giao tiếp tốt. Những người cầm tinh con Rồng hưởng được phúc lộc lớn nhất ơn trên ban cho. Tài vận của tuổi Thìn trong tuần mới (21/2 - 27/2) hưng thịnh bất ngờ, đón nhận nhiều tin vui lớn trong công việc lẫn tình duyên.

Dự kiến bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời điểm này, tiền bạc tiêu hoài không lo túng thiếu. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn, nhất là về con đường tài lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.