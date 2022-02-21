Trong 7 ngày tới, được Quý Nhân nuông chiều hết mực, 3 con giáp này làm đâu thắng đó, gặp đại thành công, thăng chức tăng lương, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 09:40

Tử vi 7 ngày tới cho thấy, 3 con giáp này sống đời nhung lụa, đếm tiền mỏi tay, vận may kéo đến, may mắn triền miên, thăng quan tiến chức, quý nhân độ trì, bạt ngàn phước đức.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ tài giỏi, thông minh hiếm ai bì kịp. Hơn cả, ở con giáp này còn có gan làm giàu, dám dấn thân và khả năng phán đoán cực chính xác. Thế nên, dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá Tỵ vẫn vượt qua sóng gió, bình yên vô sự.

Tử vi 7 ngày tới cho thấy, trong giai đoạn này con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nuông chiều hết mực nên Tỵ làm đâu thắng đó, cứ thế mà giàu ú ụ.

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Nhìn chung, 7 ngày tới sẽ là khoảng thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhìn chung, 7 ngày tới sẽ là khoảng thời gian tài lộc vượng với người tuổi Dậu. Tuy không quá đột biến song trong năm hiếm khi nào con giáp này rơi vào cảnh túng thiếu mà lúc nào cũng có tiền bạc rủng rỉnh, tài vận của con giáp này sẽ càng sáng.

Để có được ngày hôm nay, họ đã phấn đấu rất nhiều trong thời gian qua. Trong 7 ngày tới chỉ là quý nhân sẽ giúp con giáp này định hướng được con đường phát triển của mình, dễ dàng đạt được thành công hơn. Tử vi nhắc nhở con giáp này chớ để bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trong giai đoạn này.

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Trong 7 ngày tới, tuổi Hợi được cấp trên tạo cơ hội thăng chức vì tài năng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người tốt tính, bao dung, độ lượng, ăn nói dễ nghe, đi đâu cũng được người khác yêu mến. Đó là lý do dù làm việc trong môi trường tập thể nào thì tuổi Hợi cũng luôn có được những thành công nhất định.

Trong 7 ngày tới, tuổi Hợi được cấp trên tạo cơ hội thăng chức vì tài năng của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Tiền gửi ngân hàng cũng tăng lãi không ngừng. Hãy chăm chỉ chịu khó để có những thành quả tốt hơn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 22/2, Chính Tài cầu phúc, 3 con giáp này lộc phát triền miên, hanh thông vận trình, rộn ràng thăng tiến

Bước qua ngày 22/2, Chính Tài cầu phúc, 3 con giáp này lộc phát triền miên, hanh thông vận trình, rộn ràng thăng tiến

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ hồng phúc thừa hưởng từ Chính Tài, 3 con giáp này tài lộc phát đạt, sự nghiệp may mắn, tài chính hanh thông, an nhàn hưởng phước.

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