7 ngày cuối tháng 2, Thiên Quan chiếu rọi, 3 con giáp này hưng thịnh tài lộc, rực sáng công danh, nhân đôi tài sản, vạn sự cát tường

Trời sinh Mão là con giáp chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Dù lớn lên trong nghèo khó, trầy da tróc vảy lắm phen nhưng Mão chưa bao giờ đầu hàng số phận. Nhờ sự khéo léo, tinh tế trong ứng xử hàng ngày nên Mão được quý nhân thương yêu, hết lòng nâng đỡ.

Trong 7 ngày cuối tháng 2, con giáp giàu sang ngút trời này sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với khả năng kiếm tiền của mình. Chẳng những vận tài lộc đỏ như son, Mão còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn ghen với hạnh phúc họ đang có.

Trong 7 ngày cuối tháng 2, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều điểm sáng, nhất là về đường tài lộc. Sau bao lần gặp họa phá tài, giờ đây những chú Rồng sẽ thấy vận trình tà lộc của mình dần biến chuyển.

Con giáp này may mắn được quý nhân giúp sức, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, tiền bạc thêm nhiều phần hanh thông. Nếu như với nhiều người, đây là khoảng thời gian tiền bạc tiêu hao thì với con giáp này, đây lại là lúc bản mệnh có thể để được tiền tiết kiệm.

Trong 7 ngày cuối tháng 2, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều điểm sáng, nhất là về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tháng 2, tuổi Ngọ cuối cùng cũng được như ý nguyện khi cấp trên ngỏ lời muốn thăng chức cho bạn. Là người chăm chỉ, chịu khó, mang lại nhiều lợi ích cho công ty còn nổi trội hơn tất cả những đồng nghiệp khác, không có lý do gì tuổi Ngọ không được trọng dụng, họ nhất định sẽ không bao giờ để tuột mất một người tài.

Tính tình Ngọ hào sảng, ngoại giao tốt lại có nhiều tài lẻ, cực kì hợp với công việc lãnh đạo. Người lãnh đạo không những phải có chuyên môn còn có đức và có cả bản lĩnh, tố chất ngoại giao. Trong 7 ngày cuối tháng 2 sẽ là những ngày cực kì hanh thông của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.