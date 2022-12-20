Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/12/2022, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 04:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được Trời thương Phật độ, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng vào đúng ngày 20/12/2022.

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng rộng mở là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự kiên trì của con giáp này. Người tuổi này có thể phát huy tốt khả năng sáng tạo của mình khi làm việc nhờ có sự xuất hiện của Thiên Ấn. Điều này đã giúp bản mệnh đạt được những thành tựu đáng kể và tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Cơ hội để thăng tiến đã ở ngay trước mắt, bản mệnh cần phải nhanh nhạy nắm bắt mới mong có bước nhảy vọt đáng kể.

 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có đồng cảm sẻ chia. Tử vi ngày mới cho biết giữa những người yêu nhau luôn có sự chia sẻ, cảm thông. Tình cảm gắn kết bền chặt và trở nên khăng khít hơn theo thời gian.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/12/2022, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng rộng mở là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự kiên trì của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc. Con giáp phát tài này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. 

Vận trình tình cảm hòa hợp, êm đẹp. Con giáp này tuy khá bận rộn trong công việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, yêu thương nửa kia của mình. Bản mệnh có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, nhân duyên tốt sẽ đưa đến cho bạn một người phù hợp. Sự tinh tế là điểm cộng giúp bản mệnh thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/12/2022, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ thuận lợi, dễ dàng về mọi mặt trong ngày 20/12. Người tuổi này có thể mau chóng đạt được những thành tựu đáng kể trong công việc do có sự trợ mệnh của Thiên Ấn. Con giáp này còncó thể an tâm, thoải mái chi tiêu cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày nhờ có nguồn thu nhập khá khẩm. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm cũng sẽ hạnh phúc an vui. Các cặp đôi đang có khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng bên nhau. Người độc thân cũng tìm được người ưng ý nhờ sự chân thành, cởi mở của mình trong thời gian tới.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/12/2022, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ thuận lợi, dễ dàng về mọi mặt trong ngày 20/12 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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