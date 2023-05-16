Tử vi hôm nay ngày 17/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi công danh đạt nhiều thành công nổi bật.

Tình duyên: Chuyện tình cảm đôi lúc cả hai có thể cãi nhau, nhưng bạn luôn chủ động và biết cách làm hoà với người ấy.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh của bạn đang có nhiều thành công, làm việc chăm chỉ giúp bạn.

Tài lộc: Tài lộc của bạn có được là nhờ nỗ lực và sự chăm chỉ vốn có.

Sức khỏe: Theo đuổi chế độ ăn lành mạnh cần bạn kiên trì và thay đổi khẩu phần ăn hợp lí.

Tuổi Mão

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Nay 17/5 Tỷ Kiên lâm vận khuyên tuổi Mão không nên tin tưởng người khác, hãy tự làm tốt công việc của bản thân, đừng nhờ vả ai cả. Nay không hợp để khai trương, xuất hành, nhập hàng mới vì khả năng thất bại rất cao, bạn nên lưu tâm.

Bù lại đường tiền tài cực đỏ nhờ Tam Hợp trợ lực. Con giáp giỏi làm ăn, khéo ngoại giao này khéo thu lợi về cho mình. Tích lũy chính là cách để có một tương lai vững chắc hơn nên bạn rất có ý thức trong việc tiêu tiền vào lúc kinh tế đang lạm phát này.

Tình duyên của tuổi này cũng may mắn không kém nhờ cục diện Thủy Mộc tương sinh. Bản mệnh khéo cân bằng nội ngoại 2 bên, không muốn bên nào chịu bất công. Nữ tuổi Mão vượng duyên vì cách ăn nói dễ nghe, luôn cố gắng dĩ hòa vi quý trong mọi trường hợp.

Tuổi Thân

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Ngày mới tuổi Thân được Chính Quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn.

Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ Kim sinh Thủy. Người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm.

Kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới đây. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt, mọi công sức bạn bỏ ra đang được đặt đúng chỗ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!