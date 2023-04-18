Trúng số độc đắc vào cuối tháng 4, 3 con giáp khởi sự suôn sẻ, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, vận may gõ cửa liên tục, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 22:26

Người tuổi này sống lạc quan, có năng lực tiên phong mạnh mẽ. Họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mình đã đề ra trước đó.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Họ là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này luôn có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Người tuổi Hợi có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý. Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Con giáp này thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Các dự án của họ tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Con giáp tuổi Hợi này mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 4, 3 con giáp khởi sự suôn sẻ, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, vận may gõ cửa liên tục, tương lai rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất lý trí và khôn ngoan. Họ có suy nghĩ linh hoạt, mạnh mẽ và sáng suốt. Con giáp này khá cầu toàn, thích làm mọi việc theo kế hoạch. Trong công việc, dù có gặp khó khăn hay trắc trở, họ cũng không dễ dàng từ bỏ.

Người tuổi này sống lạc quan, có năng lực tiên phong mạnh mẽ. Họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mình đã đề ra trước đó.

Người tuổi Tỵ biết trân trọng cơ hội, không lãng phí thời gian. Vì vậy, họ gặp liên tiếp những vận may trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc.

Không những thế, họ làm việc tập trung, cẩn thận hơn để tránh những sai sót. Cũng nhờ vậy mà họ đạt được thành tích tốt, lương thưởng cuối năm tăng lên đúng như mong đợi.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 4, 3 con giáp khởi sự suôn sẻ, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, vận may gõ cửa liên tục, tương lai rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người mạnh mẽ điển hình. Họ luôn độc lập, năng động và luôn tràn đầy dũng khí tiến về phía trước. Con giáp này có đầu óc nhanh nhạy, tầm nhìn dài hạn, tràn đầy động lực làm việc. Dù xuất thân nghèo khó nhưng con giáp này luôn giữ được tư tưởng tích cực, nỗ lực hết mình để thay đổi cuộc sống, số phận của mình và những người xung quanh mình.

Người tuổi Dần được Thần Tài ban phát của cải, tài lộc đặc biệt tốt. Nhờ bình tĩnh, mạnh mẽ và sáng suốt trong công việc, họ đạt được thành tích tốt, hiệu quả công việc nhân đôi.

Họ cũng có thêm những mối quan hệ, tốt cho công việc của họ sau này. Người tuổi này đầu tư, quản lý tài chính tốt nên tiền trong túi cứ nhiều thêm, no ấm bên gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, vàng bạc trĩu cành, giàu có vang danh, hồng phúc dồi dào

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, vàng bạc trĩu cành, giàu có vang danh, hồng phúc dồi dào

Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá. Là người giàu nghị lực vươn lên, người tuổi này được dự báo sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui