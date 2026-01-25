Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 11:46

3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được sao Tinh Tú chiếu mệnh nên làm gì vận cũng đỏ như son. Đặc biệt bản mệnh có cơ hội được cất nhắc trong công việc, việc thăng chức, tăng lương và tăng thu nhập có thể nói là trong tầm tay. Người tuổi này có xu hướng nhiệt tình và hào hứng quá mức với công việc hiện tại. Điều này sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hài hòa, êm ấm. Vượt qua bao sóng gió, bạn và người ấy chấp nhận gạt bỏ cái tô để dung hòa tốt với đối phương. Trong thời gian tới, cả hai có thể dự tính về chung một nhà.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Ngọ có thể mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Về vận trình tình cảm, bạn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại và có thể dễ dàng chia sẻ những mong muốn của mình với đối phương. Điều đó giúp củng cố niềm tin lẫn nhau, mang lại cảm giác hòa hợp, hạnh phúc cho cả hai.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế, sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể.

Người độc thân biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và dùng điều đó để thu hút ánh mắt của người khác giới. Chính nhờ vậy, nhân duyên khác giới của bạn vượng lên trông thấy. Bản mệnh thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác. Không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 6h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Đúng 6h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vỡ òa khoảnh khắc sản phụ mang song thai 'vượt cạn' trên xe khách đường dài

Vỡ òa khoảnh khắc sản phụ mang song thai 'vượt cạn' trên xe khách đường dài

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút sau ngày 26/1/2026

3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút sau ngày 26/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Thế giới 2 giờ 7 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Bố Hiểu Minh mắt rớm lệ, tiết lộ về chấn thương của con trai

Bố Hiểu Minh mắt rớm lệ, tiết lộ về chấn thương của con trai

Tin tức giải trí 2 giờ 45 phút trước
Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu 'Vua phá lưới' U23 châu Á 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút sau ngày 26/1/2026

3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút sau ngày 26/1/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ sau ngày 25/1/2026

3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ sau ngày 25/1/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi ngày mai 26/1 đến hết 31/1, 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Tử vi ngày mai 26/1 đến hết 31/1, 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng