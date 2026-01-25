3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'.

Tuổi Dần Người tuổi Dần sẽ được sao Tinh Tú chiếu mệnh nên làm gì vận cũng đỏ như son. Đặc biệt bản mệnh có cơ hội được cất nhắc trong công việc, việc thăng chức, tăng lương và tăng thu nhập có thể nói là trong tầm tay. Người tuổi này có xu hướng nhiệt tình và hào hứng quá mức với công việc hiện tại. Điều này sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hài hòa, êm ấm. Vượt qua bao sóng gió, bạn và người ấy chấp nhận gạt bỏ cái tô để dung hòa tốt với đối phương. Trong thời gian tới, cả hai có thể dự tính về chung một nhà.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Ngọ có thể mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Về vận trình tình cảm, bạn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại và có thể dễ dàng chia sẻ những mong muốn của mình với đối phương. Điều đó giúp củng cố niềm tin lẫn nhau, mang lại cảm giác hòa hợp, hạnh phúc cho cả hai.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế, sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Người độc thân biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và dùng điều đó để thu hút ánh mắt của người khác giới. Chính nhờ vậy, nhân duyên khác giới của bạn vượng lên trông thấy. Bản mệnh thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác. Không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

