Vận trình của tuổi Dậu trong 3 ngày may mắn 20, 21, 22/12 trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh. Công việc của tuổi Dậu có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, Dậu không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa. Qua đó, Dậu càng khẳng định được năng lực của bản thân và được cấp trên đánh giá cao.

Vào 3 ngày 20, 21, 22/12, đường tài lộc của tuổi Dậu có Dịch Mã động tinh mang đến nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập. Trong quá trình đó, một vài khó khăn có thể xuất hiện nhưng khi đã vượt qua, tuổi Dậu gặp được nhiều điều thú vị.

Tuổi Mão

Nhanh nhẹn, điềm đạm, làm gì cũng tính toán trước sau là tính cách đặc trưng của người tuổi Mão. Những người tuổi Mão sẽ không làm bất cứ việc gì nếu như chưa lên kế hoạch rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận. Bên cạnh đó, trí thông minh của Mão sẽ giúp họ cân nhắc, xem xét về những mối nguy cơ có thể xuất hiện.

Vào 3 ngày may mắn 20, 21, 22/12, người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Cụ thể, trong công việc, những người tuổi Mão sẽ có những ý tưởng sáng tạo mới, kế hoạch hay mục tiêu phát triển lâu dài, từ đó con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn trước.

Đặc biệt, vận may sẽ càng “nồng hậu” hơn đối với những người tuổi Mão làm kinh doanh. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh, cộng thêm được quý nhân phù trợ, tuổi Mão sẽ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở.

Khi công việc tiến triển thuận lợi, chắc chắn doanh thu, lợi nhuận chảy vào túi tiền của người tuổi Mão cũng không nhiều không kể hết.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đặc biệt ổn định và hào phóng. Họ cũng tràn đầy động lực, thúc đẩy bản thân tiến lên.

Con giáp này luôn sắp xếp, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc. Họ có thái độ sống đáng ngưỡng mộ, luôn hăng hái, lạc quan tiến lên. Sự phấn đấu của người tuổi Tuất luôn đáng khen và có giá trị lan tỏa rất lớn.

Vào những ngày trước, họ đã chịu bao vất vả nhưng vào 3 ngày may mắn 20, 21, 22/12, con giáp tuổi Tuất sẽ như diều gặp gió, có đất dụng võ và tỏa sáng.

Thời gian tới, những người này sẽ phô diễn mọi thế mạnh và nhận được sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp.

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