Trúng số độc đắc vào tuần đầu tiên của tháng 3, những con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 08:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió' vào tuần đầu tiên của tháng 3.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có mối nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa. Dường như đi đâu hay làm gì bản mệnh cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đặc biệt nữ tuổi Dần có phần may mắn hơn nam tuổi Dần.

Vào tuần đầu tiên của tháng 3, công việc của những người làm công ăn lương tiến triển khá thuận lợi. Nếu có việc gì quan trọng thì bản mệnh có thể tiến hành luôn trong ngày này bởi vì đây là lúc có cát tinh che chở và quý nhân giúp đỡ. Quý nhân của Dần có thể là bất kỳ ai vì vậy bản mệnh hãy đối xử khéo léo với mọi người xung quanh. Nếu như Dần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nắm bắt được các cơ hội thì không lo không có các khoản thưởng nóng.

Trúng số độc đắc vào tuần đầu tiên của tháng 3, những con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Những người tuổi Dần có mối nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn làm mọi việc một cách chỉn chu nhất có thể. Tuần đầu tiên của tháng 3 mang đến nhiều thuận lợi cho cả người làm kinh doanh và người làm công ăn lương. Dậu có thể được cấp trên thăng chức vì nỗ lực mà bản mệnh đã có được. Đó là cách mà lãnh đạo của Dậu giữ chân nhân tài vì vậy bản mệnh có thể tự hào về mình.

Túi tiền của những người làm kinh doanh sẽ rủng rỉnh hơn trong ngày này. Nó sẽ còn gia tăng hơn nữa nếu Dần nắm bắt tốt cơ hội của mình. Ngoài ra, chuyện tình duyên trong ngày cũng rất ổn định. Người độc thân tìm được người phù hợp, hết lòng yêu thương, quan tâm mình.

Trúng số độc đắc vào tuần đầu tiên của tháng 3, những con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ngày cuối cùng của tháng 2 mang đến nhiều thuận lợi cho cả người làm kinh doanh và người làm công ăn lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch trong sự nghiệp đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bản mệnh. Các mối quan hệ xã hội, xã giao khởi sắc, được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Tuần đầu tiên của tháng 3, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều Ngọ cần làm là tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục. Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bản mệnh nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của Ngọ lúc nào cũng rủng rỉnh.

Trúng số độc đắc vào tuần đầu tiên của tháng 3, những con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch trong sự nghiệp đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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