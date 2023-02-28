Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 13:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay vào đúng ngày 29/2/2023.

Tuổi Dần

Phương diện tài lộc của người tuổi Dần rất vượng phát vào đúng ngày 29/2. Đây chính là thời điểm tài khí của người tuổi Dần hanh thông, tài lộc sẽ đến với bản mệnh một cách dễ dàng và không thể thay đổi được. Mặc dù không thích thể hiện nhưng người tuổi Dần có khả năng kiếm tiền rất tốt. Điều này giúp bản mệnh thỏa mãn tham vọng cũng như tích lũy cho tương lai.

Bên cạnh đó, đây là thời điểm tốt để con giáp may mắn này cải thiện các mối quan hệ công việc và đối tác, giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc của Dần có điềm báo tốt hơn. Với riêng những người kinh doanh, tiền bạc cũng đủ đầy để thúc đẩy các kế hoạch của mình tiến triển tốt hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay - Ảnh 1
Phương diện tài lộc của người tuổi Dần rất vượng phát vào đúng ngày 29/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị cũng là một trong những con giáp phát tài. Không có gì ngạc nhiên khi triển vọng tài chính của bản mệnh sáng sủa hơn nhiều so với nhiều người khác. Bên cạnh đó, người tuổi Tị còn có cơ hội tốt để đẩy nhanh tiến độ công việc và lựa chọn những giải pháp hiệu quả để nâng cao năng suất.

Đây cũng là thời điểm để tập trung phát triển mối quan hệ kinh doanh vì điều này sẽ giúp Tị mở đường cho thành công tài chính trong suốt năm. Hơn nữa, đừng quên chăm sóc mối quan hệ lâu dài của mình. Họ là đối tác đáng tin cậy và sẵn sàng hợp tác với Tị khi cần thiết.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay - Ảnh 2
Người tuổi Tị cũng là một trong những con giáp phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Tuất có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao với những ý tưởng mới mẻ. Bản mệnh có thể thoải mái thể hiện năng lực của bản thân và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Bên cạnh khoản thu từ công việc chính thức, con giáp này còn nhận được những khoản thu mới từ công việc làm thêm bên ngoài. Bước sang chặng hành trình mới, bạn nên cân nhắc vào việc đầu tư sinh lời thay vì chỉ duy trì tiết kiệm.

Vận trình tình duyên êm ấm. Ngũ hành tương sinh giúp cả hai có những đồng điệu trong mối quan hệ. Hai bạn không cần thể hiện quá nhiều nhưng đối phương vẫn hiểu bạn đang cần gì.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay - Ảnh 3
Người tuổi Tị cũng là một trong những con giáp phát tài - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, Thần Tài song hành, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2023, Thần Tài song hành, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp vào đúng ngày 28/2/2023.

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