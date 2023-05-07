Người tuổi Thân rất lanh lợi và biết cương nhu đúng thời điểm. Họ sáng suốt nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, từ đó đưa ra được những phán quyết hợp lý, giúp gỡ rối được tình hình bế tắc. Họ làm việc chuyên nghiệp và rất có tiếng nói ở công ty.

Thời điểm thứ 2 ngày 9/5, người tuổi Thân số mệnh dát vàng, sự nghiệp phất lên như diều, tiền bạc lúc nào cũng căng chặt ví. Quan trọng hơn cả, họ được chuyển lên một chức vụ mới cao hơn, nhiều quyền uy và thu nhập, lương thưởng cũng hậu hĩnh hơn.

Trong cuộc sống, người tuổi Thân tháo vát, dù nam hay nữ, họ đều là những người tự chăm sóc mình rất tốt. Cuộc sống dù bận rộn những họ vẫn dành thời gian để chăm chút cho sức khỏe của mình. Trời ban cho họ sự minh mẫn, cường tráng và ít khi đau ốm vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Thứ 2 ngày 9/5, người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càn vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hơn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tầm nhìn rất rộng. Đồng thời, họ cũng là người rất dũng cảm, có thể giải quyết trôi chảy, tỉ mỉ những vấn đề trong cuộc sống.

Con giáp này có thể điều chỉnh tâm lý rất tốt nên cuộc sống của họ luôn diễn ra suôn sẻ. Năm nay, họ có thể phát triển tốt hơn, không gặp phiền phức hay đắc tội với người khác nên khi có cơ hội sẽ thăng tiến rất nhanh.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Mùi bắt đầu tháng 5 với tin vui. Họ thu được kết quả gấp đôi so với nỗ lực bỏ ra, tích lũy được của cải, mỗi ngày đều vui vẻ, mãn nguyện.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.