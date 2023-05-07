Trúng số độc đắc vào đúng thứ 2 (9/5), 3 con giáp Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chọn gì trúng đó

Tâm linh - Tử vi 07/05/2023 09:20

Chờ gì nữa, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần 'gánh tiền mỏi lưng', vạn sự hanh thông.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất lanh lợi và biết cương nhu đúng thời điểm. Họ sáng suốt nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, từ đó đưa ra được những phán quyết hợp lý, giúp gỡ rối được tình hình bế tắc. Họ làm việc chuyên nghiệp và rất có tiếng nói ở công ty.

Trong cuộc sống, người tuổi Thân tháo vát, dù nam hay nữ, họ đều là những người tự chăm sóc mình rất tốt. Cuộc sống dù bận rộn những họ vẫn dành thời gian để chăm chút cho sức khỏe của mình. Trời ban cho họ sự minh mẫn, cường tráng và ít khi đau ốm vặt.

Thời điểm thứ 2 ngày 9/5, người tuổi Thân số mệnh dát vàng, sự nghiệp phất lên như diều, tiền bạc lúc nào cũng căng chặt ví. Quan trọng hơn cả, họ được chuyển lên một chức vụ mới cao hơn, nhiều quyền uy và thu nhập, lương thưởng cũng hậu hĩnh hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng thứ 2 (9/5), 3 con giáp Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chọn gì trúng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Thứ 2 ngày 9/5, người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càn vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hơn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.

Trúng số độc đắc vào đúng thứ 2 (9/5), 3 con giáp Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chọn gì trúng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tầm nhìn rất rộng. Đồng thời, họ cũng là người rất dũng cảm, có thể giải quyết trôi chảy, tỉ mỉ những vấn đề trong cuộc sống.

Con giáp này có thể điều chỉnh tâm lý rất tốt nên cuộc sống của họ luôn diễn ra suôn sẻ. Năm nay, họ có thể phát triển tốt hơn, không gặp phiền phức hay đắc tội với người khác nên khi có cơ hội sẽ thăng tiến rất nhanh.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Mùi bắt đầu tháng 5 với tin vui. Họ thu được kết quả gấp đôi so với nỗ lực bỏ ra, tích lũy được của cải, mỗi ngày đều vui vẻ, mãn nguyện.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

2 ngày cuối tuần (6 - 7/5): 3 con giáp được BỒ TÁT hiển linh ban Phước, Thần Tài ghé thăm, quý nhân kề cạnh, tương lai một đường thẳng tiến

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Vào 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp sau đây sẽ nhận được lộc phát ào ào, sự nghiệp lên hương.

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