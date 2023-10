Qua 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5): 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, một bước lên mây, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Người tuổi Mão chăm chỉ và có lối suy nghĩ sâu sắc. Vì tư duy sâu rộng ấy mà người tuổi Mão được coi là chững chạc hơn so với tuổi thực. Đây điểm cộng giúp con giáp này tăng thêm độ uy tín với đối tác trong công việc. Bản thân người tuổi Mão cũng không bao giờ buồn phiền khi người khác nhận xét trưởng thành sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp sau 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), người tuổi Dần tự tin và năng động. Người tuổi này đa phần đều quyết đoán, nói được làm được.

Họ cẩn trọng trong mọi việc. Khi quyết định làm việc gì, họ đều tính toán kỹ. Họ duy trì được nhiệt huyết và sự quyết tâm trong thời gian dài.

Họ có khả năng tư duy nhanh nhạy, khả năng giải quyết vấn đề và ứng phó tình huống tốt. Con giáp này sống độc lập và tự tin trong mỗi quyết định. Họ cảm thấy khó chịu khi buộc phải thay đổi quan điểm hoặc làm theo ý người khác.

Sau khi bước qua 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), công việc của con giáp tuổi Dần giảm bớt áp lực, suôn sẻ hơn trước. Họ thể hiện tốt nên được cấp trên đánh giá cao.

Người tuổi này cần mạnh dạn và xử lý vấn đề gọn ghẽ hơn. Con giáp tuổi Dần làm kinh doanh cũng phát tài phát lộc. Người còn nợ nần sớm trả hết nợ, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Nhưng từ sau 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm