Đầu tháng 5, 3 con giáp đột phá tài lộc, sự nghiệp sẽ rất hanh thông, may mắn tự nhiên ập đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 12:34

Qua rồi tháng 4 kém may, đây là những con giáp ngồi không may mắn cũng ập đến trong những ngày đầu tháng 5, bạn có tò mò đó là những con giáp nào không...?

Tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Tuất khá thẳng thắn và hào phóng, họ cũng có những tính cách tốt được đánh giá cao, họ sẽ cân nhắc đến cảm xúc của người khác trong mọi việc họ làm và họ cũng sẽ nghĩ khác đi, họ có thể đứng lên đối mặt có nhiều thử thách và cơ hội hơn, họ đã có chỗ đứng vững chắc, đồng thời cũng có thể có nhiều cơ hội mới nên chắc chắn đầu tháng 5 năm nay sẽ khởi đầu vô cùng tốt đẹp, được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, họ còn có thêm quý nhân giúp đỡ họ, để họ nhận được sự tán thưởng và đánh giá cao của nhiều người, được giúp đỡ mà còn nâng cao sự tự tin, họ được yêu thích như vậy, không chỉ vì nỗ lực của bản thân mà còn vì cơ hội.

Đầu tháng 5, 3 con giáp đột phá tài lộc, sự nghiệp sẽ rất hanh thông, may mắn tự nhiên ập đến bất ngờ - Ảnh 1
Đầu tháng 5, con giáp này sẽ là những thay đổi lớn hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp nhạy cảm, quyến rũ và bí ẩn. Họ cũng rất mạnh mẽ, kiên cường. Không những thế, người tuổi này cũng thể hiện được nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. 

Trong cuộc sống cũng như công việc, họ hay nghi ngờ người khác. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán đâu ra đấy và chỉ bắt tay vào làm khi đã cầm chắc thắng lợi.

Bước sang tháng 5, người tuổi Dần làm kinh doanh sẽ có tài lộc nở rộ. Con giáp này đã lên kế hoạch tốt cho sự nghiệp kinh doanh của mình và mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch mà họ đề ra. Trong tháng này, con giáp này bán được nhiều hàng hóa, doanh số tăng lên trông thấy.

Đầu tháng 5, 3 con giáp đột phá tài lộc, sự nghiệp sẽ rất hanh thông, may mắn tự nhiên ập đến bất ngờ - Ảnh 2

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Dần khá rực rỡ trong đầu tháng 5. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp đầu tháng 5 năm 2023, người tuổi Thân rất thông minh. Sự linh hoạt của họ vượt xa sức tưởng tượng của người khác.

Con giáp này có thể phản ứng nhanh chóng vào những thời điểm quan trọng của sự nghiệp, giúp bản thân không để vuột mất những cơ hội tốt để thành công.

Họ cũng là những người vui vẻ, hòa đồng nên ngày càng có nhiều bạn bè, đối tác tốt. Đầu tháng 5 này, con giáp tuổi Thân cần đưa ra quyết định nhanh nhất có thể, thuận lợi đạt được mục tiêu mà mình đã định.

Thành công giúp họ tạo dựng cho mình cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Con giáp này có thể sống thoải mái, được thăng chức, tăng tương trong thời gian tới.

Đối với người tuổi Thân, cơ hội trong đầu tháng 5 là vô cùng quan trọng, chỉ cần họ nắm bắt được thì cuộc đời sẽ sang trang mới rực rỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp như RỒNG cưỡi mây, cơ may dồn dập, thần tốc thành công, sự nghiệp phất lên vùn vụt

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp như RỒNG cưỡi mây, cơ may dồn dập, thần tốc thành công, sự nghiệp phất lên vùn vụt

Con giáp này được Thần Tài ban lộc, sao tốt trợ mệnh, nhận nhiều vận may trong công việc, tiền tài đủ đầy viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 33 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 37 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 38 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 43 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 13 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết