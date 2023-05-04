Trong 49 ngày tới, 3 con giáp như RỒNG cưỡi mây, cơ may dồn dập, thần tốc thành công, sự nghiệp phất lên vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 12:11

Con giáp này được Thần Tài ban lộc, sao tốt trợ mệnh, nhận nhiều vận may trong công việc, tiền tài đủ đầy viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất tự tin và năng động, họ mạnh mẽ và phi thường. Họ rất cẩn trọng trong mọi việc và gần như không gây ra những việc tồi tệ nào do bất cẩn. Cuộc sống của người cầm tinh con Hổ phần lớn là khá suôn sẻ, họ luôn duy trì được sự nhiệt tình trong cuộc sống. Trong thời gian dài, những người này đã thể hiện khá tốt cả trong và ngoài nơi làm việc.

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp như RỒNG cưỡi mây, cơ may dồn dập, thần tốc thành công, sự nghiệp phất lên vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Dần còn có tầm nhìn xa trông rộng. Trong cuộc sống, họ giỏi đối nhân xử thế. Khi gặp chuyện khó khăn, họ thường được người khác ủng hộ và đánh giá cao. Họ dễ đạt được những mục tiêu cao cả bởi bản thân họ là những người luôn có mục tiêu và không bao giờ buông bỏ khi gặp khó khăn. Những rắc rối sẽ được người tuổi Dần giải quyết càng sớm càng tốt.

Thời gian tới, người tuổi Dần sẽ đạt được mục tiêu của mình, ngày tháng thuận buồm xuôi gió, những chuyện trước sau gặp phải đều có thể giải quyết thuận lợi, nhìn chung sẽ có nhiều tài sản. Đặc biệt trong 49 ngày tới điều này càng thể hiện rõ nét. Cuộc sống của họ khởi sắc rõ rệt, công việc thuận lợi, thời hoàng kim sắp được mở ra.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân rất thông minh. Sự linh hoạt của họ vượt xa sức tưởng tượng của người khác.

Con giáp này có thể phản ứng nhanh chóng vào những thời điểm quan trọng của sự nghiệp, giúp bản thân không để vuột mất những cơ hội tốt để thành công.

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp như RỒNG cưỡi mây, cơ may dồn dập, thần tốc thành công, sự nghiệp phất lên vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng là những người vui vẻ, hòa đồng nên ngày càng có nhiều bạn bè, đối tác tốt. Tháng 5 này, con giáp tuổi Thân cần đưa ra quyết định nhanh nhất có thể, thuận lợi đạt được mục tiêu mà mình đã định.

Thành công giúp họ tạo dựng cho mình cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Con giáp này có thể sống thoải mái, được thăng chức, tăng tương trong thời gian tới.

Đối với người tuổi Thân, cơ hội trong 49 ngày tới là vô cùng quan trọng, chỉ cần họ nắm bắt được thì cuộc đời sẽ sang trang mới rực rỡ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách vui vẻ, thoải mái. Trong đời họ ít khi có chuyện buồn phiền. Không có gì là họ không thể giải quyết.

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp như RỒNG cưỡi mây, cơ may dồn dập, thần tốc thành công, sự nghiệp phất lên vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng trong 49 ngày tới đây, nhờ sự nâng đỡ của cát tinh Thái Dương, tuổi Hợi có quý nhân phù trợ. Bản mệnh dù gặp khó khăn gì cũng được nâng đỡ. Con giáp này có người đưa đường chỉ lối, không phải lo lắng về chuyện gì.

Trong thời gian này, bản mệnh có thể yên tâm về các khoản thu đều đặn của mình. Chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng diễn ra thuận lợi, êm đẹp, có thể đón tin vui.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi hôm nay ngày 4/5/2023: 3 con giáp Tài vận cực ĐỎ, giàu sang hiếm gặp, vượng khí lên cao, tiền tỷ rần rần trong tài khoản

Tử vi hôm nay ngày 4/5/2023: 3 con giáp Tài vận cực ĐỎ, giàu sang hiếm gặp, vượng khí lên cao, tiền tỷ rần rần trong tài khoản

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, 3 con giáp được nhận nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền đếm không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 20 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 25 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 27 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 35 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 46 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 56 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 56 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn