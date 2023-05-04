Tử vi hôm nay ngày 4/5/2023: 3 con giáp Tài vận cực ĐỎ, giàu sang hiếm gặp, vượng khí lên cao, tiền tỷ rần rần trong tài khoản

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 10:24

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, 3 con giáp được nhận nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền đếm không xuể.

Tuổi Sửu

Chính Quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu có thể thắng bước tiến tới thành công. Bạn xác định được mục tiêu của mình và cố gắng hết sức lực, vì thế mà bạn gặt hái được những thành tích khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Một vài người còn chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương trong ngày hôm nay. Đây là sự ghi nhận của công ty, đơn vị với bạn. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục phấn đấu, tiến những bước xa hơn nữa trong tương lai.

Tử vi hôm nay ngày 4/5/2023: 3 con giáp Tài vận cực ĐỎ, giàu sang hiếm gặp, vượng khí lên cao, tiền tỷ rần rần trong tài khoản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Thổ vượng cho thấy trong ngày thứ 5 này, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thứ Năm 04/05/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Thìn hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Thìn trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện. 

Tử vi hôm nay ngày 4/5/2023: 3 con giáp Tài vận cực ĐỎ, giàu sang hiếm gặp, vượng khí lên cao, tiền tỷ rần rần trong tài khoản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Năm này cũng là ngày mà Tuổi Thìn có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi. 

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 4/5/2023, sự nghiệp của tuổi Thân có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Con giáp này tìm ra cách để gỡ rối những vấn đề còn tồn tại, nhờ vậy mà khẳng định được vị thế trong tập thể, khiến nhiều người kính phục.

Tử vi hôm nay ngày 4/5/2023: 3 con giáp Tài vận cực ĐỎ, giàu sang hiếm gặp, vượng khí lên cao, tiền tỷ rần rần trong tài khoản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, con giáp này như bước ra khỏi quá khứ màu xám và học cách mở lòng hơn với mọi người. Bản mệnh biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để tin tưởng và trao gửi tấm lòng.

Nếu có người chủ động tiếp cận và bản mệnh có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương thì hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu sâu hơn. Cho dù tương lai hai người không đến với nhau thì vẫn có thể trở thành bạn tốt.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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