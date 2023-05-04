Mới ngày đầu sau kỳ nghỉ lễ, 3 con giáp đã được TRỜI PHẬT phù độ, con đường tài lộc rực sáng, CÁT khí cực vượng, làm đâu trúng đó, giàu to bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 07:51

Ngày 4/5, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, hút hết may mắn, tiền tài vượng phát, lộc lá đua nhau nở rộ.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tỵ còn độc thân có thể nhận được lời giới thiệu của người thân hoặc bạn bè trong ngày hôm nay. Trước khi biết đối tượng gặp gỡ là ai, bạn chớ nên có thái độ cự nự, tiêu cực, chống đối.

Mới ngày đầu sau kỳ nghỉ lễ, 3 con giáp đã được TRỜI PHẬT phù độ, con đường tài lộc rực sáng, CÁT khí cực vượng, làm đâu trúng đó, giàu to bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử mở lòng mình ra xem sao, đừng sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại lần nữa. Có thể người bạn gặp gỡ lần này chính là người do định mệnh sắp đặt, đối phương sẽ hàn gắn những tổn thương cho bạn thì sao?

Thiên Tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của con giáp này rực sáng. Bạn có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Tuy nhiên, đừng vì giàu có quá dễ dàng mà thành ra không biết coi trọng đồng tiền, chi tiêu hoang phí nhé.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 4/5/2023, tuổi Ngọ nhận được sự nâng đỡ, đề bạt của cấp trên, nhờ vậy mà sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng đáng kể. Con giáp này nên chớp lấy cơ hội phát triển này chứ đừng chần chừ, do dự.

Người làm ăn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng. Tất nhiên, quá trình làm quen, xây dựng quan hệ không phải là dễ dàng, song chỉ cần bản mệnh tạo dựng được niềm tin cho đối phương thì chuyện làm ăn tương lai sẽ vô cùng thuận lợi.

Mới ngày đầu sau kỳ nghỉ lễ, 3 con giáp đã được TRỜI PHẬT phù độ, con đường tài lộc rực sáng, CÁT khí cực vượng, làm đâu trúng đó, giàu to bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, nửa kia chính là hậu phương vững chắc cho bản mệnh. Đối phương truyền cho bản mệnh động lực để cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. Khi bản mệnh mệt mỏi, người ấy cũng sẵn sàng cho bản mệnh mượn bờ vai để dựa.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng Thứ Năm 04/05/2023 hôm nay, Tuổi Dậu có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Tuổi Dậu sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Mới ngày đầu sau kỳ nghỉ lễ, 3 con giáp đã được TRỜI PHẬT phù độ, con đường tài lộc rực sáng, CÁT khí cực vượng, làm đâu trúng đó, giàu to bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Dậu cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa Tuổi Dậu và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.

*Thông tin chỉ man tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, Quý Nhân kề cạnh, trăm trận trăm thắng, lộc lá no nê

Từ Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, Quý Nhân kề cạnh, trăm trận trăm thắng, lộc lá no nê

Tài khí của 3 con giáp này sẽ càng ngày càng vượng kể từ Rằm tháng 3 âm lịch, vận khí lên cao hơn cả trúng độc đắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi ngày mới tử vi ngày 4/5/2023

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 42 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 42 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 45 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 46 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 51 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 21 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân