Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (30/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tài khoản tiết kiệm 'khổng lồ', quý nhân nâng đỡ biến hung thành cát giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 12:43

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng trọn lộc trời, tài khoản tiết kiệm "khổng lồ", quý nhân nâng đỡ biến hung thành cát giàu khủng vào đúng 12 giờ ngày 30/8.

Tuổi Dần

Đúng 12 giờ ngày 30/8, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Người tuổi này có đủ tầm nhìn và khả năng sắp xếp vẹn toàn nên dễ gặt hái được thành công hơn mong đợi. Nhờ đó, tài lộc khởi sắc, công việc hiện tại đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập rủng rỉnh. Đây là cơ hội tốt, nếu nhạy bén nắm bắt sẽ tạo được bước đệm vững chắc cho con đường thăng tiến về sau. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vô cùng hài hòa. Tinh thần thoải mái giúp bản mệnh có đủ thời gian để quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với nửa kia. Người độc thân nhanh chóng tìm được người phù hợp nhờ đào hoa nở rộ.

Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (30/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tài khoản tiết kiệm 'khổng lồ', quý nhân nâng đỡ biến hung thành cát giàu khủng - Ảnh 1
Đúng 12 giờ ngày 30/8, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ luôn được Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu vào đúng 12 giờ ngày mai. Bạn có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Trong thời gian tới, đôi lúc gặp khó khăn, con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể. Bản mệnh khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Bên cạnh đó, tình cảm của bản mệnh và nửa kia lại càng thêm thắm thiết, mặn nồng theo thời gian. Đào hoa nở rộ nên tình cảm gia đình giữ được sự bình yên, thuận hòa. Các cặp đôi có sự thấu hiểu và sẻ chia nên có hiểu lầm nào cũng cho qua.

Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (30/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tài khoản tiết kiệm 'khổng lồ', quý nhân nâng đỡ biến hung thành cát giàu khủng - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ luôn được Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu vào đúng 12 giờ ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ trong thời điểm tới. Đây là cơ hội tốt để con giáp này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Cơ hội kiếm tiền nhiều lên trông thấy, tuổi Thìn chớ nên lơ là mà đánh mất nguồn lợi nhuận khủng. Do đó, cơ hội đã ở ngay trước mắt, bạn phải nhanh nhạy nắm bắt để mở rộng con đường thăng tiến trên bước đường công danh sự nghiệp của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ hài hòa tươi sáng. Đào hoa vượng đem đến cho bản mệnh nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Những người đang có ý định tỏ tình thì phải thực hiện ngay vì cơ hội thành công là rất cao.

Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (30/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tài khoản tiết kiệm 'khổng lồ', quý nhân nâng đỡ biến hung thành cát giàu khủng - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày lễ 2/9, Thần Tài ngự trị trên két tiền, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay bạc tỷ, nghênh ngang hốt trọn tài lộc trong thiên hạ

Bước sang ngày lễ 2/9, Thần Tài ngự trị trên két tiền, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay bạc tỷ, nghênh ngang hốt trọn tài lộc trong thiên hạ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay bạc tỷ, nghênh ngang hốt trọn tài lộc trong thiên hạ vào đúng ngày 2/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay