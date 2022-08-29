Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (29/8/2022), 3 con giáp hút tiền bạc như nam châm, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hiếm có khó tìm

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 03:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hút tiền bạc như nam châm, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hiếm có khó tìm vào đúng 4 giờ chiều ngày 29/8.

Tuổi Dần

Đúng 4 giờ chiều ngày 29/8, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ‏‏diễn ra vô cùng trôi chảy. Quý nhân hỗ trợ giúp con giáp này làm việc gì cũng "thuận buồm xuôi gió”. Đường công danh rộng mở, bản mệnh cần phải nhạy bén nắm bắt thời cơ để nâng cao vị thế của mình hơn.‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa rõ rệt. Tình yêu đôi lứa nhận được sự ủng hộ của tất cả người thân và bạn bè. Nhờ có sự chân thành sẻ chia, tâm sự thường xuyên mà tình cảm của các cặp đôi ngày càng bền chặt.

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (29/8/2022), 3 con giáp hút tiền bạc như nam châm, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hiếm có khó tìm - Ảnh 1
Đúng 4 giờ chiều ngày 29/8, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ‏‏diễn ra vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra hanh thông và phát tài vào đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay. Bạn đã vận dụng tối đa thực lực và kinh nghiệm của mình trong công việc hiện tại. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này gặt hái thành quả, cũng xem như là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của bản mệnh.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ khá hài hòa. Bản mệnh và người ấy có những giây phút lãng mạn bên nhau. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, đó có thể là một người bạn đã có giao tình từ trước.

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (29/8/2022), 3 con giáp hút tiền bạc như nam châm, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hiếm có khó tìm - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra hanh thông và phát tài vào đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối dễ dàng trong thời điểm tới. Mặc dù vẫn có những khó khăn và thử thách bất ngờ nhưng bằng sự nhanh trí, khéo léo mà bản mệnh giải quyết mọi chuyện đều ổn thỏa. Tài lộc vô cùng rực rỡ. Tầm nhìn chiến lược tốt giúp những người này nhanh chóng đem lại nguồn tài vận rủng rỉnh cho mình.

Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp. Dù có hiểu lầm hay tranh cãi thì các cặp đôi tuổi Thìn cũng sẽ nhanh chóng hoà giải. Giữa các cặp đôi luôn có sự lắng nghe, nhường nhịn và cảm thông nên khó mà giận lâu được.

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (29/8/2022), 3 con giáp hút tiền bạc như nam châm, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hiếm có khó tìm - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tương đối dễ dàng trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc sau 6 giờ ngày mai (29/8), Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tài lộc ngập lối, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến già

Trúng số độc đắc sau 6 giờ ngày mai (29/8), Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tài lộc ngập lối, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến già

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc ngập lối, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến già

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục