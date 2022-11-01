Trúng số độc đắc liên tiếp 4 lần đầu tháng 11 Dương lịch: 3 tuổi khởi vận tụ tài, hỷ sự ghé thăm, tiền bạc phơi phới, tình duyên đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 06:25

Chúc mừng những con giáp này có vận tài đỏ rực vào đầu tháng 11, cơ hội làm giàu luôn mở rộng chào đón.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Trúng số độc đắc liên tiếp 4 lần đầu tháng 11 Dương lịch: 3 tuổi khởi vận tụ tài, hỷ sự ghé thăm, tiền bạc phơi phới, tình duyên đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong đầu tháng 11. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc. Bước sang đầu tháng 11 người tuổi Sửu lên như diều gặp gió, sang năm 2023 cuộc sống càng thăng hoa viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khi bước vào đầu tháng 11, vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc.Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Trúng số độc đắc liên tiếp 4 lần đầu tháng 11 Dương lịch: 3 tuổi khởi vận tụ tài, hỷ sự ghé thăm, tiền bạc phơi phới, tình duyên đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt vận kim tiền vào đầu tháng 11 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Tháng 11 này chính là tháng tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tuổi Dậu

Trúng số độc đắc liên tiếp 4 lần đầu tháng 11 Dương lịch: 3 tuổi khởi vận tụ tài, hỷ sự ghé thăm, tiền bạc phơi phới, tình duyên đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết những người cầm tinh con gà có đặc điểm chung là khôn ngoan, mạnh mẽ, không ngại khó, hành động rất quyết đoán và có thể nhanh chóng bắt tay vào những việc đã định. Chần chừ không phải là phong cách hành động của người tuổi Dậu.

Vào đầu tháng 11, những người này sẽ thoát khỏi vận rủi đeo bám. Người tuổi gà có mục tiêu rõ ràng và biết nỗ lực hết mình, kiên trì sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần rực rỡ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

Ngày cuối tuần rực lửa may mắn giúp 3 con giáp này sự nghiệp thêm phần hanh thông, kinh doanh muôn phần thuận lợi, lời lãi tăng cao.

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