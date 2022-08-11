Trúng số độc đắc đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lộc lá sum suê, vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, không làm đại gia cũng giàu có hơn khối người

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 04:29

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này sở hữu nhiều may mắn hơn người, trúng số dễ như chơi, tiền của dồi dào, vận trình hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Con giáp này hiểu rõ khả năng của mình và biết bản thân muốn gì nên trong cuộc sống tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Bước vào rằm tháng 7 âm lịch tới đây, con đường hậu vận của tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng vượng phát. Con giáp này sẽ rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Trong sự nghiệp, tuổi Tuất sẽ có được sự công nhận của hầu hết mọi người xung quanh, cơ hội trao đến tay nên họ có khả năng được cấp trên đề bạt lên vị trí mới hoặc một mức lương cao hơn.  

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, vận kim tiền của tuổi Tuất cũng có nhiều điểm sáng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, quý nhân có mặt nâng đỡ. Cơ hội trúng số cũng là rât cao, thậm chí là giải đặc biệt. 

con giap 1
Bước vào rằm tháng 7 âm lịch tới đây, con đường hậu vận của tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Con giáp này cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người.

Tuổi Mùi sẽ bước vào rằm tháng 7 với tràn ngập may mắn, con giáp này được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Chưa hết đây hứa hèn còn là khoảng thời gian rực rỡ đối với người tuổi Mùi. Sự nghiệp của họ có nhiều chuyển biến tích cực. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ dàng đạt được kết quả như ý.

Đặc biệt với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ. Sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của con giáp này liên tục gây được ấn tượng tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Không sớm hay muộn cơ hội thăng chức cũng tới tay bạn. 

con giap 2
Tuổi Mùi sẽ bước vào rằm tháng 7 với tràn ngập may mắn, con giáp này được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Dần là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Trong ngày rằm tháng 7 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông, thuận lợi đủ đường. Đối với người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Còn những người hiện đang làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Công việc được giao cho những nhiệm vụ quan trọng nhất, con giáp này hoàn thành thật tốt nhất định được cấp trên khen thưởng và đề xuất cho tăng lương hoặc thăng cấp. 

con giap 3

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Dần là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 10 ngày tới (11/8 - 20/8), Thần Tài ban lộc, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp giàu nứt đổ vách, lộc lá sum suê, sự nghiệp hanh thông, làm ít hưởng nhiều

Tử vi dự đoán 10 ngày tới (11/8 - 20/8), Thần Tài ban lộc, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp giàu nứt đổ vách, lộc lá sum suê, sự nghiệp hanh thông, làm ít hưởng nhiều

Tử vi 10 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn được Thần tài ban lộc, Quý Nhân kề cạnh, tiền về túi như thác đổ, công danh sự nghiệp thăng hoa, vận trình như ý, làm gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi hôm nay con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng