Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này sở hữu nhiều may mắn hơn người, trúng số dễ như chơi, tiền của dồi dào, vận trình hanh thông, suôn sẻ.
- Đúng 3h sáng mai (11/8/2022), Thần Tài chỉ mặt đích danh, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp một bước lên mây, tài lộc dồi dào, vận trình trải đầy vinh quang, phú quý
- Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (14/7 âm lịch): 3 con giáp tay trái vịn Quý nhân, tay phải níu Thần Tài, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, vận may tăng vọt cho đến hết tháng
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Con giáp này hiểu rõ khả năng của mình và biết bản thân muốn gì nên trong cuộc sống tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.
Bước vào rằm tháng 7 âm lịch tới đây, con đường hậu vận của tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng vượng phát. Con giáp này sẽ rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Trong sự nghiệp, tuổi Tuất sẽ có được sự công nhận của hầu hết mọi người xung quanh, cơ hội trao đến tay nên họ có khả năng được cấp trên đề bạt lên vị trí mới hoặc một mức lương cao hơn.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, vận kim tiền của tuổi Tuất cũng có nhiều điểm sáng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, quý nhân có mặt nâng đỡ. Cơ hội trúng số cũng là rât cao, thậm chí là giải đặc biệt.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Con giáp này cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người.
Tuổi Mùi sẽ bước vào rằm tháng 7 với tràn ngập may mắn, con giáp này được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Chưa hết đây hứa hèn còn là khoảng thời gian rực rỡ đối với người tuổi Mùi. Sự nghiệp của họ có nhiều chuyển biến tích cực. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ dàng đạt được kết quả như ý.
Đặc biệt với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ. Sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của con giáp này liên tục gây được ấn tượng tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Không sớm hay muộn cơ hội thăng chức cũng tới tay bạn.
Tuổi Dần
Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Dần là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.
Trong ngày rằm tháng 7 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông, thuận lợi đủ đường. Đối với người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.
Còn những người hiện đang làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Công việc được giao cho những nhiệm vụ quan trọng nhất, con giáp này hoàn thành thật tốt nhất định được cấp trên khen thưởng và đề xuất cho tăng lương hoặc thăng cấp.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.