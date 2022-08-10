Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (14/7 âm lịch): 3 con giáp tay trái vịn Quý nhân, tay phải níu Thần Tài, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, vận may tăng vọt cho đến hết tháng

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 13:37

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai (14/7 âm lịch), 3 con giáp may mắn tay trái vịn Quý nhân, tay phải níu Thần Tài, tài lộc vượng phát, làm đâu trúng đó, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý trong mai này.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những lời nói của người khác. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai 14/7 âm lịch, con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực. Cụ thể, tuổi Mão nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Sự nghiệp được cấp trên lẫn đồng nghiệp công nhận thực lực, cơ hội vì thế được trao nhiều hơn, con giáp này chỉ cần nỗ lực hết mình trong công việc nhất định sẽ thăng chức, tăng lương nhanh chóng. 

Giai đoạn này cho biết, con giáp này sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa bởi họ có quý nhân chỉ đường nên tài vận vô cùng suôn sẻ. Bản mệnh có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và giúp nâng cuộc sống lên tầm cao mới. Nhưng cần lưu ý tuổi Mão dễ bị ảnh hưởng về sức khỏe, mệt mỏi quá độ. Chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức hay tham công tiếc việc mà nghỉ ngơi không khoa học. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai 14/7 âm lịch, con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhìn chung, người tuổi Thìn cũng có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Con giáp này vốn hòa đồng, thân thiện nên được mọi người xung quanh yêu quý.Tuổi Thìn có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, các hợp dồng đầu tư lớn được ký kết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền. 

Khoảng thời gian trước bản mệnh chịu không ít áp lực từ cuộc sống, đâm ra đời sống tinh thần - sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy khi mà tình hình tài chính đã được cải thiện trong giai đoạn này, con giáp nên điều chỉnh chế độ ăn uống - ngủ nghỉ khoa học hơn. 

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Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Điều này giúp cho tuổi Tý dù ở trong bất kỳ môi trường nào cũng được yêu quý và được giúp đỡ từ những người xung quanh trong con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống. 

Đúng 10h sáng mai ngày 14/7 âm lịch, tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Tử vi cho biết chỉ cần con giáp này tỏ rõ sự quyết tâm làm giàu bằng hành đồng, họ sẽ đạt hiệu quả cao và có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả. Quý nhân luôn kề cạnh giúp đỡ nên hãy mạnh dạn hơn trong các dự án đầu tư của mình. 

Thời gian tới đây, gia đình của con giáp này ngày càng hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để bản mệnh phấn đấu sự nghiệp. 

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Đúng 10h sáng mai ngày 14/7 âm lịch, tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Tử vi cho biết chỉ cần con giáp này tỏ rõ sự quyết tâm làm giàu bằng hành đồng, họ sẽ đạt hiệu quả cao và có thể gặt hái thành công như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới đây có đến 3 con giáp may mắn sở hữu vận may tiền tỷ, trúng số độc đắc 2 lần, cuộc sống đầy đủ, muốn gì có đó.

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