Liên tiếp 3 ngày tới (11,12,13/08/2022), Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên, 3 con giáp sở hữu vận may tiền tỷ, trúng số độc đắc đến tận 2 lần, nhà lầu xe hơi cùng lúc có đủ, sự nghiệp hanh thông, tài lộc chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 09:33

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới đây có đến 3 con giáp may mắn sở hữu vận may tiền tỷ, trúng số độc đắc 2 lần, cuộc sống đầy đủ, muốn gì có đó.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới đây cho biết con đường hậu vận của người tuổi Tý sẽ trở nên may mắn hơn bao giờ hết trên phương diện sự nghiệp. Khoảng thời gian trước đó dù gặp phải chút ít khó khăn do kém duyên trong mọi việc, song kể từ giai đoạn này trở đi bạn sẽ tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân.

Cụ thể phương diện tình hình tài chính trong giai đoạn này cực kỳ khởi sắc do có Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, đồng nghiệp lẫn mọi người trong công ty đều công nhận thực lực của tuổi Tý. Trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có bước chuyển mình đáng kể, những ai còn độc thân thể hiện sự tự tin hơn khi đối mặt với người mình thích và may mắn có cơ hội được đi chơi. Trong khi đó, con giáp đã yên bề gia thất nhờ vào tình hình tài chính được cải thiện nên gia đình có được cuộc sống đủ đầy. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới đây cho biết con đường hậu vận của người tuổi Tý sẽ trở nên may mắn hơn bao giờ hết trên phương diện sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn luôn toát lên vẻ tự tin, sức mạnh và bất khả chiến bại. Thìn luôn thích sự độc lập, có ý thức nỗ lực vươn lên bằng chính khả năng của mình. Bên cạnh đó, con giáp này còn là những người sinh ra với nhiều may mắn, đi đâu làm gì cũng dễ gặp được quý nhân. Vốn là người có tài, nay được thêm quý nhân giúp đỡ, tuổi Thìn có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng. 

Tuy nhiên cũng chính vì sự tự tin thái quá đôi khi khiến cho con giáp này rơi vào thế khó. Cụ thể trong khoảng thời gian vừa qua, sự nghiệp của tuổi Thìn có nhiều biến động, gặp khó khăn ngoài dự tính. Tiến độ công việc trì trệ, phải bỏ thời gian và công sức nhiều hơn thường lệ để xử lý. Khi gặp phải tình huống này, cần linh hoạt khi hành sự, làm tốt công tác chuẩn bị để hạn chế hung họa.

Tử vi cho biết, kể từ giai đoạn này trở đi mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn với con giáp này. Với sự phù trợ của sao tài lộc, tuổi Thìn sẽ gia tăng tài lộc và gặt hái được nhiều thành công. Những gì họ đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Tuổi Thìn không sợ thất bại và sẽ không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ, tin tưởng mình.

con giap 2
Tử vi cho biết, kể từ giai đoạn này trở đi mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn với con giáp này. Với sự phù trợ của sao tài lộc, tuổi Thìn sẽ gia tăng tài lộc và gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách khá bướng bỉnh, dễ hấp tấp, nóng vội khi đưa ra quyết định. Chính vì vậy để có được thành công, con giáp  này cần phải cải thiện được những nhược điểm đó của mình. 

Tử vi 3 ngày tới cho biết, tài lộc của tuổi Dậu tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm.

Tình hình tài chính của tuổi Dậu vận trình sắp tới là rất tốt, các dự án đầu tư kinh doanh với sự giúp đỡ của quý nhân giúp bản mệnh kiếm về một khoản tiền lớn. Thậm chí nếu may mắn, con giáp này còn có cơ may trúng số trong tháng này, qua đó giúp cho gia đình có được cuộc sống thoải mái, đầy đủ hơn trước. 

con giap 3
Tử vi 3 ngày tới cho biết, tài lộc của tuổi Dậu tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 10h sáng nay (10/8/2022): 3 con giáp vận may tăng vọt, trúng số dễ như chơi, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp thăng hoa, vận trình sắp tới hanh thông, suôn sẻ

Đồng hồ điểm đúng 10h sáng nay (10/8/2022): 3 con giáp vận may tăng vọt, trúng số dễ như chơi, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp thăng hoa, vận trình sắp tới hanh thông, suôn sẻ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng nay (10/8/2022), 3 con giáp may mắn sở hữu vận may tăng vọt, trúng số tiền tỷ dễ như chơi, tiền bạc ngập két, muốn gì có đó, vận trình sắp tới hanh thông, suôn sẻ đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng