Đồng hồ điểm đúng 10h sáng nay (10/8/2022): 3 con giáp vận may tăng vọt, trúng số dễ như chơi, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp thăng hoa, vận trình sắp tới hanh thông, suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 06:35

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng nay (10/8/2022), 3 con giáp may mắn sở hữu vận may tăng vọt, trúng số tiền tỷ dễ như chơi, tiền bạc ngập két, muốn gì có đó, vận trình sắp tới hanh thông, suôn sẻ đủ đường.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Trong cuộc sống lẫn công việc, bạn luôn cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng nay (10/8/2022), tuổi Tý sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này con giáp sẽ có quý nhân phù trợ nên bạn sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Không chỉ vượng sắc trong đường công danh sự nghiệp mà chuyện tình cảm của tuổi Tý cũng vượng không kém. Nếu bạn đang độc thân và muốn có một mối quan hệ thì đây là giai đoạn cực kỳ may mắn của bạn. Nhiều cơ hội tình cảm sẽ đến với bạn trong thời gian này miễn là bạn tự tin và chủ động. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng nay (10/8/2022), tuổi Tý sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, đúng hôm nay người cầm tinh chú Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn. Cụ thể sự nghiệp được đồng nghiệp lẫn sếp công nhận thực lực, cơ hội thăng tiến không thiếu, tuổi Mão chỉ cần nỗ lực thêm trong giai đoạn này nhất định thăng chức hay tăng lương là chuyện dễ như trở bàn tay. 

Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của tuổi Mão ngày càng được củng cố và ổn định hơn. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá, nếu muốn đạt được điều đó, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt.

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Tử vi dự đoán, đúng hôm nay người cầm tinh chú Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân.Cũng nhờ nhân cách tuyệt vời của mình mà con giáp này hứa hẹn sẽ gặp nhiều ân nhân giúp đỡ trong tương lai. 

Đúng 10h hôm nay, tuổi Tuất sẽ gặp thời thăng tiến, khí thế ngút trời. Công việc của con giáp này dần trở nên dễ dàng hơn, bạn được cấp trên tin tưởng và giao phó cho nhiều dự án quan trọng của công ty. Chưa hết, cũng trong giai đoạn này tuổi Tuất còn được quý nhân giúp đỡ, chạm đến vinh quang.

Giai đoạn này cũng chứng kiến đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái dành cho tuổi Tuất. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, dễ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. 

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Đúng 10h hôm nay, tuổi Tuất sẽ gặp thời thăng tiến, khí thế ngút trời. Công việc của con giáp này dần trở nên dễ dàng hơn, bạn được cấp trên tin tưởng và giao phó cho nhiều dự án quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, Thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp hết hẳn vận đen, lộc lá đầy nhà, vận trình hanh thông, chạm tay tới đỉnh vinh quang một cách thuyết phục

Qua đêm nay, Thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp hết hẳn vận đen, lộc lá đầy nhà, vận trình hanh thông, chạm tay tới đỉnh vinh quang một cách thuyết phục

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay, 3 con giáp may mắn hết hẳn mọi vận đen, tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng hạng, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang.

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