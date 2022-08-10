Tử vi dự đoán 10 ngày tới (11/8 - 20/8), Thần Tài ban lộc, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp giàu nứt đổ vách, lộc lá sum suê, sự nghiệp hanh thông, làm ít hưởng nhiều

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 18:57

Tử vi 10 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn được Thần tài ban lộc, Quý Nhân kề cạnh, tiền về túi như thác đổ, công danh sự nghiệp thăng hoa, vận trình như ý, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất may mắn, cuộc sống của con giáp này đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Kể cả có vướng phải khó khăn đi chăng nữa, con giáp này cũng vượng quý nhân, giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất.

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới  tuổi Tý không chỉ sở hữu vận khí tốt lành, đi đâu hay làm gì cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới. Trong sự nghiệp, con giáp gặp nhiều may mắn, cấp trên tin tưởng giao cho nhiều dự án quan trọng, tuổi Tý chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là có cơ hội được đề bạt thăng chức. 

Vận trình tài lộc cũng rủng rỉnh không kém sự nghiệp, 10 ngày này bản mệnh làm gì cũng diễn ra suôn sẻ, dự án đầu tư phát triển, hợp đồng kinh doanh được ký kết đâu vào đó giúp tuổi Tý thu về khoản tiền khủng. 

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Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới  tuổi Tý không chỉ sở hữu vận khí tốt lành, đi đâu hay làm gì cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vẫn luôn là tuýp người rất biết cách ứng biến, giao tiếp, trò chuyện với mọi người xung quanh. Họ có thể nhanh ý đoán được tâm ý và tâm tư người khác để có thể điều chỉnh cuộc nói chuyện một cách xuất sắc. Chính vì vậy mà hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cùng con giáp này. 

Xem tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới con giáp này may mắn hưởng lộc thần Tài, những bạn làm kinh doanh, hay phải gặp gỡ khách hàng, đi xa làm ăn sẽ có tin vui, những khó khăn trong công việc sớm được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Đặc biệt, trong thời gian tới với sự trợ giúp của quý nhân, bản mệnh có thể quét sạch mọi vận rủi, mở ra cơ hội mới và bất ngờ, làm gì cũng sẽ suôn sẻ. Cuộc sống lên hương thấy rõ. 

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Tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới con giáp này may mắn hưởng lộc thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không bỏ cuộc giữa chừng, luôn hướng về phía trước và tìm mọi cách để vượt qua nghịch cảnh. 

Tử vi dự đoán 10 ngày tới, những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp tuổi Tỵ đưa ra quyết định chính xác trong con đường sự nghiệp của bản thân. Cũng trong giai đoạn này, tuổi Tỵ nhờ có Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này không quá lo lắng về tiền bạc. Dù có khó khăn, thách thức nhưng bạn vẫn thu về lợi nhuận đáng kể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Tỵ được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài từ giờ cho đến hết năm. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

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Tử vi dự đoán 10 ngày tới, những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp tuổi Tỵ đưa ra quyết định chính xác trong con đường sự nghiệp của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3h sáng mai (11/8/2022), Thần Tài chỉ mặt đích danh, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp một bước lên mây, tài lộc dồi dào, vận trình trải đầy vinh quang, phú quý

Đúng 3h sáng mai (11/8/2022), Thần Tài chỉ mặt đích danh, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp một bước lên mây, tài lộc dồi dào, vận trình trải đầy vinh quang, phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3h sáng mai (11/8/2022), 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, sự nghiệp có bước chuyển mình quan trọng, tài lộc ổn định, vạn sự bình an.

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