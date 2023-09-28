Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2023, 3 con giáp thời tới cản không được, làm chơi 'ăn thật' có tiền tỷ, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 19:51

3 con giáp thời tới cản không được, làm chơi 'ăn thật' có tiền tỷ, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ không ngừng. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời gặp gỡ và giao lưu của những người mới quen. Đây có thể sẽ là đối tác hay khách hàng tiềm năng trong tương lai và đem tới cho con giáp này nhiều mối làm ăn bất ngờ. Nguồn thu chính lẫn phụ đều có dấu hiệu tăng cao đem lại cho bản mệnh cuộc sống đáng mơ ước.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng khởi sắc và thăng hoa. Ngũ hành tương sinh khuyến khích người độc thân "bật đèn xanh" với người bạn cảm mến. Đây là thời điểm thích hợp để thành đôi, kết hôn.

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2023, 3 con giáp thời tới cản không được, làm chơi 'ăn thật' có tiền tỷ, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

 

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tương đối ổn thoả. Sự thông minh, nhanh trí giúp con giáp này dễ dàng vượt qua trở ngại và thách thức. Vận may quý nhân nâng đỡ bản mệnh khá nhiều, giúp con giáp này dễ dàng tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Bản mệnh có năng lực, có ý tưởng nhưng lại thiếu thời cơ, đây là điều mà quý nhân trao cho. Do vậy, con giáp này có thể tranh thủ thời cơ đưa ra quyết định đầu tư, làm ăn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Tam Hợp giúp sức nên con giáp này có góc nhìn khác, ấm áp hơn trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi lên kế hoạch cho một chuyến đi xa để hâm nóng tình cảm.

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2023, 3 con giáp thời tới cản không được, làm chơi 'ăn thật' có tiền tỷ, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông rực rỡ. Các kế hoạch của người tuổi Dậu có bước tiến đáng kể nhờ sự giúp sức của quý nhân. Bản mệnh hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nhờ sự tự tin, bản lĩnh của mình. Bạn cũng thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Do đó, bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình và thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên trọn vẹn hạnh phúc. Tam Hợp xuất hiện đem tới một ngày lãng mạn và tràn ngập tình yêu cho con giáp này. Các cặp đôi có được một ngày hẹn hò trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2023, 3 con giáp thời tới cản không được, làm chơi 'ăn thật' có tiền tỷ, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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