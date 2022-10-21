Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (21/10), 3 con giáp giàu càng thêm giàu, được ăn lộc trời, đào trúng hố vàng, tiền tỷ chui vào túi, phất lên đổi đời đố ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 04:12

3 con giáp tài lộc hưng thịnh, gặt hái liên tiếp thành công, giàu càng thêm giàu, tiền bạc đuề huề, tha hồ rủng rỉnh tiêu pha.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, tư chất nhanh nhẹn, vô cùng lạc quan. Con giáp này vốn có sức hút đặc biệt, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, cả đời tích đức hành thiện, cho dù là người quen hay người lạ, con giáp này đều tận tâm, tận tình tương trợ. Con giáp này có óc quan sát và khả năng dự đoán rất tốt, đồng thời lại được hưởng lộc trời ban, công việc, tài vận thuận buồm xuôi gió, bước ra đường là gặp đại vận.

Đúng 17h chiều nay, nhờ cát tinh chiếu mệnh, tuổi Dần sẽ có cuộc sống giàu sang, ngập trong biển tiền. Mọi khó khăn do thời thế hay tiểu nhân ngáng đường đều nhanh chóng đi qua. Tương lai của con giáp này trở nên tươi sáng hơn, cơ hội thăng chức tăng lương sẽ sớm đến với tuổi Dần.

Thần Tài ưu ái, phúc nhiều tài vượng, sự nghiệp của con giáp tuổi Dần đi lên như “diều gặp gió”, thành công nối tiếp thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Công việc phát triển kéo thu thu nhập ngày một dồi dào, tiền bạc liên tiếp chảy vào túi người tuổi Dần. Con giáp này có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc, ấm êm.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (21/10), 3 con giáp giàu càng thêm giàu, được ăn lộc trời, đào trúng hố vàng, tiền tỷ chui vào túi, phất lên đổi đời đố ai sánh bằng - Ảnh 1
Thần Tài ưu ái, phúc nhiều tài vượng, sự nghiệp của con giáp tuổi Dần đi lên như “diều gặp gió”, thành công nối tiếp thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy Thân cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc. Được quý nhân phù trợ, đúng 17h chiều nay, tài khí của người tuổi Thân khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm.

Đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp bản mệnh có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như con giáp này từng mong ước. Đặc biệt, trong thời gian này, mọi khó khăn của tuổi Thân đều được giải quyết, không những thế Thân còn gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của con giáp này trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.

Con đường tài lộc của người tuổi Thân sẽ phất lên như diều gặp gió, cuộc sống sẽ vô cùng thăng hoa ít ai sánh bằng. Trong thời gian này, tuổi Thân sẽ thấy công việc vô cùng suôn sẻ, thuận lợi và diễn ra đúng như kỳ vọng của bản thân.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (21/10), 3 con giáp giàu càng thêm giàu, được ăn lộc trời, đào trúng hố vàng, tiền tỷ chui vào túi, phất lên đổi đời đố ai sánh bằng - Ảnh 2
Đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp bản mệnh có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như con giáp này từng mong ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 17h chiều nay, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Trước mắt cuộc sống khó khăn sẽ được giải quyết, sau đó tuổi Mão cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập. Mão được Thần Tài hết lòng ủng hộ. Mọi cơ hội mà Mão nắm bắt được đều giúp còn giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng.

Tài tinh nhập mệnh, hoạnh tài thiên giáng, nên sự nghiệp phát triển nhanh như “cá gặp nước”, được đề bạt lên vị trí công việc cao với mức thù lao kếch xù. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh hồng phát cũng đem về nguồn thu không nhỏ, cải thiện hoàn toàn cuộc sống của người tuổi Mão cho đến hết năm.

Vào thời gian này, con giáp có thể sẽ kiếm được một món lời, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà. Con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Mão càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (21/10), 3 con giáp giàu càng thêm giàu, được ăn lộc trời, đào trúng hố vàng, tiền tỷ chui vào túi, phất lên đổi đời đố ai sánh bằng - Ảnh 3
Vào thời gian này, con giáp có thể sẽ kiếm được một món lời, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà, con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp trong 5 ngày tới (21, 21, 23, 24, 25/10/222)

Xin chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp trong 5 ngày tới (21, 21, 23, 24, 25/10/222)

3 con giáp đỏ hơn trúng số độc đắc, phúc lộc đầy nhà, tiền cứ vơi lại đầy, ôm khối tài sản khủng, cực giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ sáu tử vi ngày 21/10 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ