Trúng số độc đắc đúng 11h trưa mai (21/10), 3 con giáp phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, gom vàng vét bạc về nhà, bội thu của cải, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 11:12

3 con giáp may mắn về đường tài lộc, cả đời an nhàn dư dả, chẳng bao giờ thiếu tiền, đổi vận ngoạn mục, giàu ơi là giàu.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần cần cù, chịu khó, sống có trách nhiệm. Người tuổi này bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng thực chất lại là người rất khôn ngoan, giỏi tính toán. Họ có nhiều ước mơ, tham vọng. Người tuổi Dần không ngại khó khăn, dám thử thách bản thân để bộc lộ hết khả năng của bản thân.

Đúng 11h trưa mai, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Dần sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Người tuổi Dần chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Trong thời gian này, con giáp này cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, sự nỗ lực trước đó đều được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, Dần có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh đó, nhờ Dần chăm chỉ làm việc nên công danh thành đạt, tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc hơn.

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa mai (21/10), 3 con giáp phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, gom vàng vét bạc về nhà, bội thu của cải, công danh rạng rỡ - Ảnh 1
Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có tuổi Dần còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thẳng thắn, lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy sức sống. Họ không ngừng học hỏi, luôn tìm kiếm những cơ hội thăng tiến trong cuộc việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi làm. Vì vậy, con giáp này ít khi mắc sai lầm.

Tử vi chỉ rõ, đúng 11h trưa mai, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng. Được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Người tuổi Hợi có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi Hợi làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể.

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa mai (21/10), 3 con giáp phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, gom vàng vét bạc về nhà, bội thu của cải, công danh rạng rỡ - Ảnh 2
Người tuổi Hợi có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Ngọ chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó con giáp bản lĩnh này càng chứng minh được thực lực của bản thân.

Đúng 11h trưa mai, Ngọ sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều. Trong thời gian tới, những người tuổi Ngọ không chỉ may mắn trong tài lộc mà cả trong tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. 

Người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ liên tục đột phá và thu về nhiều lợi nhuận. Tài vận của họ lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của con giáp này cũng ngày một thăng hoa. Con giáp tuổi này gặt hái được nhiều thành công, thu tiền về đầy túi. Con giáp sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc, thời gian này trở đi Ngọ sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa mai (21/10), 3 con giáp phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, gom vàng vét bạc về nhà, bội thu của cải, công danh rạng rỡ - Ảnh 3
 Trong thời gian này, người tuổi Ngọ càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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