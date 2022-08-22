Trúng quả đậm vào thứ 3 ngày (23/8), 3 con giáp dễ trở thành PHÚ ÔNG GIÀU CÓ, vận trình rực rỡ, tài lộc ào ào như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 00:04

Thứ 3 (23/8), 3 con giáp này lần lượt đón nhận niềm vui, tài lộc ầm ầm đổ về két, cuộc đời sang trang mới.

Tuổi Mão

Theo dự đoán bảng vàng ngày 23/8, tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều thách thức. Nhưng với bản tính mạnh mẽ, đây lại là môi trường lý tưởng cho con giáp "phô diễn" hết tài năng của mình, nhờ đó cấp trên mới thấy hết được năng lực của tuổi Mão.

Trúng quả đậm vào thứ 3 ngày (23/8), 3 con giáp dễ trở thành PHÚ ÔNG GIÀU CÓ, vận trình rực rỡ, tài lộc ào ào như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Con giáp hãy cố gắng tích cực, năng nổ, cũng như giữ mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. Chắc chắn, tuổi Mão sẽ được cấp trên trọng dụng đưa lên vị trí lãnh đạo, quản lý, nhờ vậy lương cũng sẽ tăng đáng kể.

Tuổi Mão còn nhận được cơn mưa tiền bạc từ các khoản đầu tư trước đó. Các dự án lớn nhỏ cũng đều tìm đến với con giáp. Bạn chỉ cần nhớ đừng quá máy móc, nguyên tắc, hãy mở rộng tầm nhìn, sẽ có cả một tháng ngập trong tài lộc.

Tuổi Tuất

Tuất luôn thích tự do và dễ gần. Họ cũng sống ngay thẳng và trung thành. Bên cạnh đó, tính cách táo bạo, mạnh mẽ của người tuổi Tuất sẽ mang lại cho họ tiếng tăm không nhỏ.

Trúng quả đậm vào thứ 3 ngày (23/8), 3 con giáp dễ trở thành PHÚ ÔNG GIÀU CÓ, vận trình rực rỡ, tài lộc ào ào như thác đổ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi ngày 23/8 cho biết, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Con giáp may mắn này sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Tuổi Dậu

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Dậu không có gì khởi sắc, nhưng từ 23/8 do được thần Tài ưu ái nên tài vận vô cùng hanh thông.

Trúng quả đậm vào thứ 3 ngày (23/8), 3 con giáp dễ trở thành PHÚ ÔNG GIÀU CÓ, vận trình rực rỡ, tài lộc ào ào như thác đổ - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Công việc kinh doanh khởi sắc bừng bừng mang lại những khoản thu nhập lớn. Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng trúng xổ sổ giải đặc biệt với số tiền thưởng có giá trị cao. 

Con giáp tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra với họ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8): Bề trên ban phước, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, làm ăn thuận phát, lộc về như thác đổ, rủng rỉnh tiền tiêu, mua đất làm nhà, lên đời xe xịn

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8): Bề trên ban phước, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, làm ăn thuận phát, lộc về như thác đổ, rủng rỉnh tiền tiêu, mua đất làm nhà, lên đời xe xịn

3 con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn so với người khác về tài chính lại được Bề trên ban lộc, tương lai làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp đổi vận 3 con giáp sung sướng 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi