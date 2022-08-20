Tử vi tuần mới (22/8 -28/8): Bề trên ban phước, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, làm ăn thuận phát, lộc về như thác đổ, rủng rỉnh tiền tiêu, mua đất làm nhà, lên đời xe xịn

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 00:08

3 con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn so với người khác về tài chính lại được Bề trên ban lộc, tương lai làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất hào phóng. Đây là một trong những con giáp có số mệnh dát vàng, luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Hợi có nhiều tham vọng và luôn luôn cố gắng nỗ lực để đạt được những mục tiêu minh đề ra.

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8): Bề trên ban phước, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, làm ăn thuận phát, lộc về như thác đổ, rủng rỉnh tiền tiêu, mua đất làm nhà, lên đời xe xịn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Những tháng đầu năm, Hợi có gặp phải 1 số rắc rối nho nhỏ nhưng tuần mới (22/8 -28/8) này, vận may sẽ đến với những người cầm tinh con Hợi. Vận may của họ sẽ ngày càng tốt hơn, và sự nghiệp của họ cũng vậy. Dù trước đây có khó khăn đến đâu, họ vẫn có thể ngày càng giàu hơn, dự báo trước 1 tương lai tươi sáng cho người tuổi Hợi.

Tuổi Tuất

Tuần mới (22/8 -28/8) này chính là tuần thăng hoa của những người tuổi Tuất. Đây là giai đoạn mà tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ, chẳng may gặp khó khăn cũng không sao vì được nhiều người giúp đỡ, mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt, có tin vui.

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8): Bề trên ban phước, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, làm ăn thuận phát, lộc về như thác đổ, rủng rỉnh tiền tiêu, mua đất làm nhà, lên đời xe xịn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Từ giai đoạn này trở đi, thu nhập và tiền bạc của tuổi Tuất cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Tuất vốn là những người thông minh, luôn khao khát để có được cuộc sống thượng lưu, vì vậy những tháng cuối năm 2022 này chính là cơ hội tốt để tuổi Tuất thay đổi cục diện, trong tay không thiếu tiền bạc, được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, sắp tới không giàu đời không nể.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, tràn đầy nhiệt huyết. Con giáp này giàu ý tưởng sáng tạo, không ngừng đổi mới và học tập cái hay, cái đẹp.

Trong cuộc sống, dù gặp khó khăn, nghịch cảnh, con giáp này cũng bình tĩnh đối mặt. Họ rất giỏi xử lý các mối quan hệ giữa người với người. Người tuổi Ngọ sống thực tế, không thích phù phiếm. Cũng bởi vậy mà họ nhận được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8): Bề trên ban phước, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, làm ăn thuận phát, lộc về như thác đổ, rủng rỉnh tiền tiêu, mua đất làm nhà, lên đời xe xịn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Cũng nhờ tính cách kiên trì, can đảm, con giáp này từng bước vượt qua khó khăn, chuyển bại thành thắng. Tuần mới (22/8 -28/8), sự nghiệp của họ có nhiều dấu hiệu tốt, có nhiều cơ hội kiếm tiền từ đó phất lên không ngừng.

Họ bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn, không dễ suy nghĩ tiêu cực, có khả năng chịu áp lực đặc biệt mạnh mẽ nên rất được lãnh đạo coi trọng. Cũng bởi vậy, con giáp này ngày càng phất lên trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ chuyển biến tốt đẹp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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