Thứ 7, chủ nhật (20, 21/8): Thần tài ngự trên két, chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu cả “quyển”, vàng sài cả cân, đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 08:59

3 con giáp may mắn rung đùi hưởng lộc, mỏi tay đếm tiền.

Tuổi Dậu

Theo tử vi học, 2 ngày cuối tuần này nhờ những khoản thu nhập tự nhiên xuất hiện mà Dậu giải quyết được mọi khó khăn trước đó. Người tuổi Dậu từ nhỏ đã có một lý tưởng hoài bão lớn, đó là có thu nhập ổn định và có thể tự lập nghiệp.

Thứ 7, chủ nhật (20, 21/8): Thần tài ngự trên két, chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu cả “quyển”, vàng sài cả cân, đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nhờ có vận quý nhân nên các bạn sẽ gặp thuận lợi trong việc gây dựng sự nghiệp của mình, con giáp này đa phần đều là những người có nhiều cơ hội sở hữu công danh và quyền lực, được đám đông phục tùng và kính nể.

Tuổi Thìn

Trong cuộc sống, con giáp này là người trung thực, đơn giản, tốt bụng, có tổ chức và tỉ mỉ. Người tuổi này thích được khẳng định mình và đáng tin cậy.

2 ngày cuối tuần này, sự nghiệp của người tuổi Thìn từng bước thăng tiến, gặt hái được nhiều thành quả. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, rước về nhà núi vàng, núi bạc. Cuộc sống của họ tràn đầy niềm vui.

Thứ 7, chủ nhật (20, 21/8): Thần tài ngự trên két, chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu cả “quyển”, vàng sài cả cân, đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Người làm kinh doanh trước kia gặp khó khăn thì giờ tìm được cơ hội hợp tác làm ăn, phân phối sản phẩm. Con giáp này cũng nhận được nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tài sản của họ nhờ đó mà tăng lên. Cuộc sống của họ sung túc hơn người. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người hào phóng, nghiêm túc, năng động và dũng cảm. Trong công việc và sự nghiệp, họ có chí tiến thủ rất cao, khi đặt ra mục tiêu nào rồi sẽ dốc sức theo đuổi đến cùng.

Thứ 7, chủ nhật (20, 21/8): Thần tài ngự trên két, chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tiêu cả “quyển”, vàng sài cả cân, đại cát đại lợi, phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

2 ngày cuối tuần này, vận may sẽ đến với người tuổi Ngọ. Nhờ có sao lành chiếu mệnh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, tài vận vượng phát, vạn sự như ý.

 

Mặt khác, đây cũng là thời kỳ mở đầu cho con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ, nên cần phải tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Nếu chăm chỉ và nỗ lực, trong năm nay sẽ được thăng quan tiến chức, thu nhập cũng tăng mà gia đình hòa hợp, yên ấm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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Tử vi dự báo rằng, 2 ngày cuối tuần này những con giáp này đón nhận tài lộc mới, vận trình hanh thông.

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