2 ngày cuối tuần (20, 21/8): Nhất định 3 con giáp này không thành Rồng cũng hóa Phượng, làm ăn phất phát, tài lộc dồi dào, ấm no hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 04:19

Tử vi dự báo rằng, 2 ngày cuối tuần này những con giáp này đón nhận tài lộc mới, vận trình hanh thông.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính cách mạnh mẽ, quả cảm, dám nghĩ dám làm. Con giáp này thường mạnh mẽ, sôi nổi và lạc quan. Họ thu hút mọi người là luôn trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.

Người tuổi hổ thường hay đa nghi, khó tin tưởng người khác. Con giáp này giàu tình cảm, khảng khái, có khiếu hài hước.

2 ngày cuối tuần (20, 21/8): Nhất định 3 con giáp này không thành Rồng cũng hóa Phượng, làm ăn phất phát, tài lộc dồi dào, ấm no hạnh phúc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trong công việc, con giáp tuổi Dần thường tham vọng, luôn đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân. Con giáp này đã xác định mục tiêu gì thì sẽ cố gắng để đạt mục tiêu đó. Họ là người lãnh đạo thiên tài, có thể hiểu người khác muốn gì, cần gì.

2 ngày cuối tuần (20, 21/8), người tuổi Dần được trời ban phúc lộc, làm đâu thắng đó. Những người kinh doanh sẽ gặp được những đối tác quan trọng, ký được hợp đồng lớn.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng, cơ hội thăng chức, tăng lương cũng rộng mở.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chăm chỉ, siêng năng, giỏi giao tiếp và đặc biệt rất kiên trì. Tiền vận của họ có thể gặp nhiều khó khăn, chông gai nhưng nếu không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì hậu vận sẽ giàu có, viên mãn hơn người.

2 ngày cuối tuần (20, 21/8): Nhất định 3 con giáp này không thành Rồng cũng hóa Phượng, làm ăn phất phát, tài lộc dồi dào, ấm no hạnh phúc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Chưa hết, 2 ngày cuối tuần (20, 21/8), người tuổi Mùi cũng dễ được nhiều quý nhân hỗ trợ, may mắn đến liên tục nên rất dễ phát đạt. Thậm chí có người nếu biết nắm chắc cơ hội, thực lực tốt còn có thể giàu có nứt đố đổ vách, tiền tiêu không hết.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng, tuổi Thìn ngay từ nhỏ đã có khả năng độc lập, ứng xử khéo léo. 2 ngày cuối tuần (20, 21/8), con giáp này gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính. Cuộc sống của tuổi Thìn cũng có những điểm thăng hoa nhất định.

2 ngày cuối tuần (20, 21/8): Nhất định 3 con giáp này không thành Rồng cũng hóa Phượng, làm ăn phất phát, tài lộc dồi dào, ấm no hạnh phúc - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Thời gian tới, vận may của tuổi Thìn nở rộ khi công việc diễn ra thuận lợi, phát triển không ngừng. Cuộc sống của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các kế hoạch, dự định của tuổi Thìn có thể được thự hiện thành công trong thời gian này. Việc bản mệnh cần làm chính là nắm bắt các cơ hội để không hối tiếc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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