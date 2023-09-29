Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 11:45

3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc, nhất là khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Sự thông minh, nghiêm túc, không màng danh lợi của bản mệnh được mọi người đánh giá rất cao và cấp trên tín nhiệm.

Về phương diện tình cảm, con giáp may mắn này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hằng ngày, san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường tài lộc của tuổi Dần sẽ khá ổn định và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kế hoạch sắp tới. Con giáp này tỏ ra vô cùng chăm chỉ và nhanh nhẹn nên dễ có tiền lộc cầm tay. Những người kinh doanh có thể xem đây là ngày tốt để đẩy nhanh hoạt động của mình. Những thành quả mà bản mệnh gặt hái được sẽ trở thành nền tảng cho con đường tiến thăng trong tương lai.

Vận trình tình cảm cũng khởi sắc, bạn có thể chia sẻ mọi niềm vui với nửa kia cũng như người thân của mình. Họ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống. 

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường tài lộc của người tuổi Tuất sẽ khá vượng, chỉ cần lên kế hoạch cho việc chi tiêu hợp lý là được. Các khoản thu nhập tăng lên trong thời gian tới là rất khả quan. Quý nhân che chở, bản mệnh được hưởng nhiều may mắn hơn.

Về chuyện tình cảm, với người đã có đôi có cặp, bản mệnh hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày. Có như vậy mối quan hệ lúc nào cũng được lửa, thêm mặn nồng, thắm thiết hơn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'chân trái đụng mỏ vàng, chân phải chạm núi bạc', vận trình suôn sẻ, cuộc đời sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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