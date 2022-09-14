Trong vòng 7 ngày tới, 3 con giáp liên tục bị gọi tên vì quá giàu, mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội làm ăn rộng mở, "tiền bạc khắp nơi đổ về" ào ạt

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 18:10

Những con giáp trong vòng 7 ngày tiếp theo (15/9 - 21/9), có Lục Hợp xuất hiện nên nguồn thu nhập khá dồi dào, bản mệnh không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy vòn vẹn trong vòng 7 ngày tới, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong thời điểm này. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Trong vòng 7 ngày tới, 3 con giáp liên tục bị gọi tên vì quá giàu, mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội làm ăn rộng mở, 'tiền bạc khắp nơi đổ về' ào ạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Bước vào thờ điểm 7 ngày tới, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Trong vòng 7 ngày tới, 3 con giáp liên tục bị gọi tên vì quá giàu, mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội làm ăn rộng mở, 'tiền bạc khắp nơi đổ về' ào ạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích tự do. Họ tích hợp để làm những công việc có tính chất sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt.

Tử vi dự báo rằng, trong 7 kế tiếp, vận trình của tuổi Dậu bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Trong thời gian này, tuổi Dậu chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.

Trong vòng 7 ngày tới, 3 con giáp liên tục bị gọi tên vì quá giàu, mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội làm ăn rộng mở, 'tiền bạc khắp nơi đổ về' ào ạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trong 12 ngày tới, nhanh chóng chớp lấy thời cơ “hốt bạc”, vận trình sự nghiệp hanh thông, tiền gửi tiết kiệm tăng, cả ngày cười không ngừng vì lộc lá đầy mâm

3 con giáp trong 12 ngày tới, nhanh chóng chớp lấy thời cơ “hốt bạc”, vận trình sự nghiệp hanh thông, tiền gửi tiết kiệm tăng, cả ngày cười không ngừng vì lộc lá đầy mâm

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong 12 ngày (15/9 - 26/9) tới đây thôi, 3 con giáp có vận trình tài lộc tăng mạnh, chớp lấy thời cơ làm giàu trong tích tắc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 43 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông