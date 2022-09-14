Trong vòng 7 ngày tới, 3 con giáp liên tục bị gọi tên vì quá giàu, mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội làm ăn rộng mở, "tiền bạc khắp nơi đổ về" ào ạt

Những con giáp trong vòng 7 ngày tiếp theo (15/9 - 21/9), có Lục Hợp xuất hiện nên nguồn thu nhập khá dồi dào, bản mệnh không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này.
- 3 con giáp chính thức thoát nghèo trong 7 ngày tới (15/9 - 21/9): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két, hưởng nhiều phúc khí trời ban
- Chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, 3 con giáp "lội ngược dòng", từ đây tài khoản rủng rỉnh, được quý nhân phù trợ có cơ hội kiếm tiền, mỗi ngày cười vui không ngớt
Tuổi Tý
Tử vi 12 con giáp cho thấy vòn vẹn trong vòng 7 ngày tới, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong thời điểm này. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.
Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.
Tuổi Tuất
Bước vào thờ điểm 7 ngày tới, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích tự do. Họ tích hợp để làm những công việc có tính chất sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.
Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt.
Tử vi dự báo rằng, trong 7 kế tiếp, vận trình của tuổi Dậu bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Trong thời gian này, tuổi Dậu chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.