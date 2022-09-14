3 con giáp chính thức thoát nghèo trong 7 ngày tới (15/9 - 21/9): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két, hưởng nhiều phúc khí trời ban

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 10:48

Trong vòng 7 ngày tới (15/9 - 21/9), 3 con giáp bất ngờ được quý nhân nâng đỡ trong công việc, được Thần tài ban lộc lá dồi dào, cuộc sống sung sướng có ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Theo tử vi trong vòng 7 ngày tới cho biết, tuổi Dần may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Tài lộc trong 7 ngày này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Mộc sinh Hỏa cũng giúp con giáp này có một ngày mạnh khỏe, thân thể phấn chấn. Nhờ vậy, tinh thần luôn minh mẫn để đương đầu với mọi thử thách cũng như tự tin theo đuổi mục tiêu.

3 con giáp chính thức thoát nghèo trong 7 ngày tới (15/9 - 21/9): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két, hưởng nhiều phúc khí trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong vòng 7 ngày sắp tới đây, Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho tuổi Dậu. Con giáp này may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó.

7 ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì bản mệnh có thể xem xét đến yếu tố này. Nói chung hôm nay tuổi này sẽ khá bận rộn và vất vả, nhưng khi nhìn thành quả tốt đẹp thì mệt mỏi gì cũng tiêu tan.

3 con giáp chính thức thoát nghèo trong 7 ngày tới (15/9 - 21/9): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két, hưởng nhiều phúc khí trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong 7 ngày sắp tới này, sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong thời gian này tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Hợi còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên. Vì vậy, nếu bạn còn độc thân thì hãy tận dụng thời gian này tìm kiếm chân ái của đời mình nhé!

3 con giáp chính thức thoát nghèo trong 7 ngày tới (15/9 - 21/9): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két, hưởng nhiều phúc khí trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm ngiệm. 

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