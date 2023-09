Thần tài ban phước lộc tài, tiền vàng chảy vào két nhiều vô kể, 3 con giáp có vận trình lên hương đổi vận mạnh mẽ trong 10 ngày tới

Tuổi Dần

Trong giai đoạn 10 ngày tới, người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây, tình trạng phát triển chia làm 2 thái cực rõ rệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng. Do đó, nếu lơ là chủ quan, họ có thể đánh mất nhiều cơ may nhưng khi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đạt được những bước đột phá trọng đại.

Khi Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ở Dần là một tín hiệu tích cực lớn, những nỗ lực mà người tuổi Dần đã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến…